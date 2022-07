Usa, sparatoria nel campeggio di un parco dell'Iowa: morte 4 persone, compreso l'aggressore

di Redazione web

U'altra strage a colpi di arma da fuoco negli Usa: questa volta la tragedia è successa nell'Iowa, stato del Midwest. È di quattro morti, incluso l'aggressore, il bilancio di una sparatoria in un parco in Iowa, negli Usa. La polizia è stata allertata nelle prime ore del mattino e quando è arrivata al campeggio del Maquoketa Cave State Park ha trovato tre persone morte. Durante la perlustrazione dell'area una quarta persona, un ragazzo di 23 anni identificato in Anthony Sherwin, è stato trovato morto probabilmente a causa di ferite che si è causato volontariamente. La polizia assicura che non c'è alcuna minaccia pubblica.

