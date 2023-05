Usa choc, senzatetto ucciso in strada: soffocato a morte da un marine. «Urlava contro i passeggeri in metro»

di Redazione web

Nuovo video choc a New York, dove un senzatetto afroamericano è stato bloccato con una presa al collo in metropolitana ed è morto. Questa volta nell'incidente non sono coinvolti agenti della polizia ma - secondo i media americani - un veterano dei Marine di 24 anni, intervenuto dopo che il senzatetto con problemi mentali ha iniziato a urlare in maniera aggressiva contro gli altri passeggeri su un vagone ad una fermata a Manhattan.

Operaio di 47 anni muore a Palermo: è rimasto schiacciato mentre riparava l'autocompattatore dei rifiuti

Stretta al collo

Jordan Neely, 30 anni, secondo alcuni testimoni ha iniziato a dire che «non aveva cibo, aveva sete, era stanco e non gli importava se andava in prigione». Poi si è tolto la giacca e l'ha gettata a terra. A quel punto il 24enne bianco è intervenuto bloccando l'uomo con la presa al collo, durata circa 15 minuti, come riferisce il New York Post. La vittima su Twitter viene ricordato da molti passeggeri della metro come un performer che nei vagoni imitava Michael Jackson.

Jordan Neely was a New Yorker.



He was a person.



When he began to suffer from mental illness the city’s social safety net failed him, as it had failed countless others.



pic.twitter.com/Ugyj1PONkR — Shabazz Stuart (@ShabazzStuart) May 3, 2023

Bimbo di 9 anni muore di stenti: la punizione choc dalla mamma. «Buttato nell'acqua gelata e lasciato al freddo»

Jordan Neely was a New Yorker.



He was a person.



When he began to suffer from mental illness the city’s social safety net failed him, as it had failed countless others.



When he exhibited signs of his mental illness in public he was murdered on the F train. pic.twitter.com/Ugyj1PONkR — Shabazz Stuart (@ShabazzStuart) May 3, 2023

Quando sono intervenuti i soccorsi e hanno provato a rianimarlo, il senzatetto era già morto. Il giovane è stato quindi preso in custodia e per ora rilasciato senza accuse, poichè prima le forze dell'ordine attendono i risultati dell'autopsia e delle indagini. Sul web l'incidente ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi parla di eccesso di forza, chi dell'ennesimo episodio di razzismo, e chi invece ritiene che il giovane abbia agito per proteggere gli altri passeggeri da un'aggressione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA