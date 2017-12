Prof fa sesso con uno studente 13enne: il padre del ragazzo li sorprende e la fa arrestare

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La passione per quel ragazzino di 13 anni le ha fatto letteralmente perdere la testa, portandola a rischiare oltre ogni limite e a trascurare qualsiasi forma di prudenza: lo ha corteggiato, gli ha inviato messaggi inequivocabili sul cellulare, lo ha sedotto e ha fatto sesso con lui nella propria auto. Rachel Gonzalez, 44enne maestra di una scuola elementare di Bay City, in Texas, si era spinta troppo oltre, ma si sentiva evidentemente così sicura di sé da non immaginare che, prima o poi, tutte le tracce disseminate in giro l'avrebbero tradita. Lo ha capito solo quando ormai era troppo tardi: il 14 dicembre scorso, infatti, il padre del ragazzino l'ha sorpresa in un parcheggio mentre, sui sedili posteriori della sua auto, faceva sesso con il figlio.A quel punto è scattata inesorabile la denuncia alla polizia, che ha avviato un'indagine: gli agenti hanno ottenuto un mandato di perquisizione e hanno trovato sul cellulare dell'adolescente vari messaggi della donna che non lasciavano adito a dubbi. Rachel, che il giorno dopo essere stata scoperta si era dimessa dalla scuola, è stata arrestata venerdì scorso (e poi rilasciata dietro pagamento di una cauzione) per aver adescato un minorenne e aver fatto sesso con lui: un'accusa aggravata dal suo status di educatrice che non avrebbe dovuto approfittare della propria autorità nei confronti di uno studente. Il presidente del consiglio di fondazione del Bay City Independent School District, Bob Klepac, ha rilasciato una dichiarazione: «In questo momento non posso fornire ulteriori informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso e la sicurezza e la serenità dei nostri studenti, ma voglio assicurare ai nostri genitori e alla comunità che il benessere degli studenti è la nostra priorità assoluta».