Usa, operai della Mars cadono nella vasca del cioccolato: un buco nel serbatoio per portarli in salvo

Tuffo nel cioccolato per due operai negli Stati Uniti. Il sogno di ogni bambino poteva trasformarsi in tragedia per due addetti della fabbrica della Mars Wrigley in Pennsylvania caduti in una vasca di cioccolato. I lavoratori sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, costretti a forare la vasca lateralmente per estrarli. Entrambi sono stati trasportati in ospedale (uno in ambulanza e l'altro in elicottero) ma non sembrano essere in pericolo di vita. Secondo quanto riporta Cnn, le cause dell'incidente non sono chiare e sono in corso indagini.

L'incidente è avvenuto nello stabilimento a Elizabethtown e secondo quanto riportano i media statunitensi, gli operai non riuscivano ad uscire dalla vasca dove sono rimasti immersi nel cioccolato che arrivava circa all'altezza della vita, fino all'arrivo dei soccorsi. Per liberarli i pompieri hanno quindi dovuto fare un buco su un lato del serbatoio. In una dichiarazione ufficiale la Mars Wrigley, produttore di M&M's, Snickers, Twix, ha confermato l'incidente e ha anche ringraziato i soccorritori per il tempestivo intervento.

