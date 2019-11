Usa la figlia 13enne per adescare un pedofilo, pm finisce nei guai

Martedì 19 Novembre 2019, 21:44

Unè stato ufficialmentedopo aver, di, come esca pere far arrestare un. La clamorosa vicenda ha destato molto scalpore ine non solo, dopo che l'episodio è diventato di dominio pubblico.L'uomo indagato, la cui identità non è stata rivelata, è unche vive e lavora nella contea di. Queste le accuse a carico dell'uomo: non solo avrebbe usato laper adescare il pedofilo, ma avrebbe seguito a distanza un paio di incontri per poi filmarli e utilizzarli come prova. Mettere in pericolo l', però, potrebbe costituire un grave reato. La vicenda è riportata dalla CBS. Il pedofilo incastrato dal pm è un 76enne,. In un filmato l'uomo avrebbe iniziato a fare pesanti avances nei confronti della, dopo averla incontrata per la prima volta in strada. L'adolescente aveva quindi raccontato tutto ai genitori e il padre, pubblico ministero, le aveva imposto di adescare l'uomo per incastrarlo. In un secondo incontro, invece, l'anziano era arrivato a toccare le parti intime della giovanissima ma il padre avrebbe deciso di far concordare nuovi appuntamenti per avere ulteriori prove.Il pm, a quel punto, aveva consegnato tutte le prove alla polizia e il giorno successivo Lajmiri fu arrestato, con una cauzione fissata a tre milioni di dollari. Per il padre della ragazzina, però, i guai potrebbero essere solo all'inizio.