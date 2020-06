Usa, la Corte Suprema: «No al licenziamento dei dipendenti gay o trans»

Un lavoratore non può essere licenziato perchè è gay o transgender: lo ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti, stabilendo che la legge federale deve proteggere da ogni discriminazione sul lavoro.



La decisione è stata presa a maggioranza, 6 a 3, con il presidente della Corte John Roberts e il giudice conservatore Neil Gorsuch che hanno votato con i giudici di nomina democratica. La sentenza afferma che il titolo VII del Civil Rights Act del 1964 protegge non solo dalla discriminazioni basate sulla razza o la religione ma anche da quelle basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Dunque, protegge anche il lavoratori Lgbtq, Viene quindi riconosciuto che lì dove la legge parla di 'sessò non ci si riferisce solo alla potenziale discriminazione delle donne. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA