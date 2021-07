Usa, Bezos fa lo «sconto» di due miliardi di dollari alla Nasa per accaparrarsi il contratto per la Luna

Jeff Bezos offre alla Nasa uno sconto di 2 miliardi di dollari per assicurarsi il contratto per portare astronauti sulla Luna. Un appalto, riportano i media americani, per il quale la Nasa ha scelto SpaceX di Elon Musk in aprile citando limiti di bilancio.

Leggi anche > Incendio in un parco chimico in Germania: 16 feriti, 4 sono gravi. «Pericolo seconda esplosione»

Ora arriva invece la proposta di Bezos contenuta in una lettera, nella quale il patron di Amazon ribadisce che a Blue Origin non è stata concessa la possibilità di rivedere il costo dell'offerta per la missione sulla Luna. Una missione storica che dovrebbe includere la prima donna e il primo afroamericano.

«Invece di un approccio a una sola fonte, la Nasa dovrebbe abbracciare la strategia della concorrenza, che previene la possibilità che un'unica fonte abbia un'eccessiva leva sulla Nasa», mette in evidenza Bezos.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA