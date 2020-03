Usa, 17enne muore di coronavirus. «Negato il ricovero perché non aveva l'assicurazione»

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 20:24

Un 17enne di Lancaster, in California, è morto mercoledì 25 marzo a causa del Covid-19. Il ragazzo non sarebbe stato ricoverato in ospedale perché non in possesso dell'assicurazione sanitaria.A darne notizia, il sindaco di Lancaster, Rex Parris, in un video su. «». Arrivato d'urgenza nell'ospedale di zona, il ragazzo non sarebbe stato ricoverato. Lo staff medico gli avrebbe chiesto di rivolgersi a un ospedale pubblico.Sono almeno 103.942 i casi di coronavirus negli Stati Uniti.