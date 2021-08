New Orleans trema per l'arrivo dell'uragano Ida: peggio di Katrina. Biden «E' pericoloso, preparatevi»

New Orleans trema all'arrivo dell'uragano Ida: peggio di Katrina. Biden «E' pericoloso, preparatevi». Mentre si avvicina alle coste della Louisiana si sta rafforzando, è passato alla categoria due con venti a 160 km/h, ma i meteorologi ritengono che arriverà presto alla categoria 4.

Dopo essersi abbattuto su Cuba, l'uragano Ida si muove verso le coste della Louisiana dove è atteso domenica, giorno del 16mo anniversario di Katrina, l'uragano più letale della storia americana. Con venti previsti fino a 200 chilometri all'ora, Ida rischia di spazzare via e rendere inabitabili aree costiere dello stato «per settimane e mesi», ha messo in guardia il National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche. «Ida è estremamente pericolo», avverte l'Hurricane Center.

L'uragano Ida è «molto pericoloso» ha affermato Joe Biden invitando la popolazione della Louisiana a «fare attenzione e a prepararsi».

La sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, come riferisce l'Ansa, parla di «drammatica minaccia» e invita i residenti a lasciare la città o a prendere tutte le precauzioni possibili. «Evacuazioni volontarie sono in corso ma il tempo non è dalla nostra parte e a questo punto non possiamo ordinare più evacuazioni obbligatorie».

Il fatto che Ida sia attesa nel giorno dell'anniversario di Katrina non è visto come un buon segnale. A questo si aggiunge che Ida è prevista come un uragano di categoria 4: Katrina, che era 'solò di categoria 3, fece oltre 1.800 morti causando danni per miliardi di dollari.

Il tutto senza contare il Covid, che espone la popolazione ulteriori rischi. Joe Biden segue dalla Casa Bianca gli sviluppi meteo temendo il peggio, ovvero il ripetersi dell'incubo George W. Bush, l'ex presidente al bivio fra la guerra in Afghanistan che aveva avviato in risposta all'11 settembre e sommerso dalle critiche per la 'debacle' su Katrina.

