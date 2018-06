Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unsta lottando per esseresul certificato di nascita del suo bambino in una storica battaglia in tribunale per i. Gli avvocati che rappresentano il genitore hanno rivelato che l'uomo era biologicamente in grado di rimanere incinta dopo il trattamento di inseminazione intrauterina, ma era già diventato legalmente un uomo quando il bambino è nato.L'uomo vuole essere identificato come il padre del bambino sul certificato di nascita, tuttavia un ufficiale di stato civile di nascita lo ha informato che la legge impone alle persone che danno alla luce dei figli di essere registrati come madri. Il genitore non identificato sta ora intraprendendo un'azione legale contro la costrizione a registrarsi come la madre, perché sostiene che questo violi il suo diritto umano al rispetto della vita privata e familiare.Ha aggiunto che tale "interferenza" non è proporzionata o necessaria alla luce dei cambiamenti che si sono "evoluti nella società". Un giudice ha ascoltato in un'audizione della High Court a Londra gli argomenti preliminari degli avvocati che rappresentano l'uomo e quelli che rappresentano il Registrar General per l'Inghilterra e il Galles.Il giudice Francis ha detto che la questione non era mai stata sollevata in un tribunale in Inghilterra e Galles prima, e che se l'uomo dovesse vincere la sua battaglia, i ministri dovrebbero dovuto prendere in considerazione la possibilità di cambiare la legge.Ha anche insistito sul fatto che il genere o l'età del bambino e dell'uomo non dovrebbero essere identificati nei resoconti dei media. La decisione definitiva verrà presa in seguito a un processo in programma a settembre.