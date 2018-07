Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un, convinto, che non traspare alcuna forma di pentimento. A far rabbrividere è l'accusa mossa nei confronti di quest'uomo fotografato dalla polizia dopo l'arresto congiunto con la moglie., 42 anni, avrebbe infattiinsieme alla donna, Brianna Brochhausen di 22 anni, ilperché il piccolo «».Lo avrebbero soffocato per poi andare a fare una «pausa sigaretta». Almeno questo secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine del New Jersey. I genitori erano all'interno di un motel a Springfield Township quando è avvenuto il crimine. Nella stanza è stato trovato il corpo senza vita del bimbo.«Le responsabilità di diventare genitore possono a volte essere schiaccianti», ha dichiarato il procuratore della contea di Burlington Scott Coffina in un comunicato stampa. «Coloro che si trovano in un momento di crisi quando si prendono cura di un neonato dovrebbero sapere che l'aiuto è disponibile, e devono cercare quell'aiuto piuttosto che intraprendere azioni che potrebbero danneggiare il loro bambino».