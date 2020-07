Precipita dal balcone dell'hotel su un uomo seduto in terrazza: morti entrambi

Litiga con i genitori e fugge: a 8 anni stuprata e uccisa

Due uomini sono morti in un hotel ain Spagna dopo che uno di loro è caduto da un balcone sopra l'altro, che era su una terrazza sottostante a rilassarsi, come ha spiegato il servizio 112 Emergenze Andalusia. La località turistica è molto nota e frequentata da migliaia di turisti provenienti da tutta Europa.La tragedia, come riporta 20minutos.es, è avvenuta questa notte in via José Meliá a Marbella. Verso l'1: 45 del mattino, 112 hanno ricevuto diverse chiamate da cittadini che indicavano che un uomo era caduto da un balcone dell'hotel su una terrazza, schiacciando un altro uomo .Immediatamente avvisate la polizia locale, la polizia nazionale e le ambulanze, che hanno confermato la morte dei due uomini. La polizia nazionale ha avviato un'indagine. Fonti della polizia hanno precisato che l'uomo che è precipitato era di circa 50 anni e originario del Regno Unito e soggiornava nell'albergo in Spagna, mentre la persona su cui è caduto era un cliente spagnolo di 46 anni seduto sulla terrazza dello stabilimento. Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.