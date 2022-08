Strani rumori notturni: la scoperta choc con le telecamere di casa FOTO

di Redazione web

Un uomo addormentato sul tetto di un'auto con indosso solo mutande e calzini. Un residente è rimasto sbalordito nel vedere un uomo di mezza età, apparentemente ubriaco, che indossava solo calzini e mutande di colore nero addormentato sul tetto di un'auto davanti a casa a Norfolk in Inghilterra.

UOMO IN MUTANDE DORME SOPRA L'AUTO

Una scoperta choc, quella fatta la mattina di ferragosto da un residente di Norfolk in Inghilterra. L'uomo durante la notte aveva sentito strani rumori provenienti dall'esterno dell'abitazione. Inizialmente aveva pensato a qualche festa per il ferragosto, ma ha comunque pensato di riguardare le immagini notturne riprese dalle telecamere a circuito chiuso della sua casa. A quel punto la scoperta che lo ha lasciato senza parole, come rivela al The Sun che ha diffuso la notizia. Un uomo vestito solo con mutande e calzini che dormiva sul tetto di un'auto di colore grigio parcheggiata davanti casa, come fosse un normalissimo materasso. Una scena da film: quando il residenti di Norfolk è uscito in strada per controllare, però, della persona non c'era più traccia. Chissà, i fumi dell'alcol fanno anche questi effetti?

