Uomo morso ai genitali da un pitone mentre era seduto sul water

Un uomo austriaco è stato morso da un pitone di quasi due metri mentre si trovava in bagno. A riferirlo è la polizia: l'uomo durante la sua visita mattutina al bagno è stato morso da un pitone di 1,6 metri. La vittima di 65 anni ha sentito una sorta di «pizzicotto» nell'area genitale poco dopo essersi seduto sul water di casa a Graz.

Poco dopo le sei del mattino, l'uomo ha sentito questa strana sensazione e ha subito rivolto lo sguardo nel gabinetto dove ha fatto l'inquietante scoperta: sotto di lui si trovava un pitone reticolato albino. Dalla riscostruzione sembra che il serpente sia fuggito, passando inosservato, dall'appartamento del vicino, un ventiquattrenne.

Non è stato immediatamente possibile capire come sia scappato e come sia finito nella toilette, ma la polizia ha detto che potrebbe essersi fatto strada attraverso gli scarichi. Un esperto di rettili è stato chiamato per recuperare il serpente, che è stato pulito e restituito al suo proprietario.

La polizia ha dichiarato che il giovane possiede 11 serpenti costrittori non velenosi e un geco nel suo appartamento, in terrari e cassetti. Il giovane dovrà affrontare un'indagine con l'accusa di aver causato lesioni personali per negligenza. La vittima, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 20:18

