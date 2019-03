Uomo armato fuori dalla Cattedrale di St. Paul: paura a Londra, la polizia lo ferma con un taser

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina a, fuori dalla cattedrale di St. Paul: un uomo è stato arrestato perché, secondo alcuni testimoni, si trovava nei pressi della cattedrale e aveva tra le mani una pistola. È successo intorno alle 12.05, secondo quanto confermato da un portavoce della polizia londinese.A seguito di una segnalazione di un uomo armato nella cattedrale di St. Paul, abbiamo arrestato un uomo che crediamo essere in possesso di un’arma da fuoco alle 12.05 di oggi, si legge in una nota della polizia, che non parla esplicitamente di terrorismo,Secondo testimoni oculari, l’uomo si sarebbe avvicinato al negozio One New Change con un’arma da fuoco in mano, che avrebbe fatto in tempo a estrarre dalla tasca prima di venire fermato dalle forze dell’ordine con un taser. Alcune parti della cattedrale sono state isolate e chiuse al pubblico.