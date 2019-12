Una nave da crociera per fronteggiare l'emergenza dei senzatetto: la proposta di una consigliera comunale

Venerdì 13 Dicembre 2019, 12:34

UnaL'idea è venuta a Rebecca Kaplan, presidente del consiglio comunale di Oakland, che ha calcolato come una nave di quelle dimensioni possada destinare agli homeless che rischierebbero la vita in strada.e per alloggi extra per cose come le Olimpiad», ha spiegato la Kaplan, come riporta l'Independent, e vista la crescente crisi legata ai senzatetto potrebbe essere una soluzione. Cresce di anno in anno il numero di persone che finiscono a vivere in strada e inizia ad essere un problema importante a cui dover far fronte.Grappoli di rozzi insediamenti di tende spuntano regolarmente sotto autostrade e cavalcavia, portando la polizia e le autorità ad inseguire dormienti grezzi da un quartiere all'altro. «Si trasferiscono nel sottopasso successivo e un mese dopo, a spese della città, gli sbirri vengono nuovamente chiamati per rimuoverli», ha detto Kaplan. Questo crea molte spese eallontana i turisti.da crociera interessate a partecipare. Tuttavia, il porto di Oakland ha versato acqua fredda sull'idea, dicendo che è del tutto insostenibile.