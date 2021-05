Una lotteria per i vaccinati: «Si possono vincere 5 milioni». L'idea nello Stato di New York

Chi sceglie di farsi vaccinare contro il Covid può anche tentare la fortuna e cercare di vincere fino a 5 milioni di dollari. L'idea viene dallo Stato di New York, dove chi si vaccina in una clinica statale - con un incentivo denominato 'Vax & Scratch' - può ricevere un biglietto di una lotteria da 20 dollari per la Mega Multiplier Lottery che mette in palio 13 premi che vanno da 20 a 5 milioni di dollari.

L'iniziativa è stata lanciata dal governatore Andrew Cuomo come incentivo per immunizzare il maggior numero possibile di persone e non è l'unica: sono diverse le idee promosse negli Usa per convincere anche gli scettici a vaccinarsi. Il primo Stato ad offrire la partecipazione ad una lotteria è stato l'Ohio, con la possibilità di vincere un premio sino ad un milione di dollari: il risultato è stato un aumento delle somministrazioni dopo diverse settimane di calo.

Nel New Jersey, i residenti di età pari o superiore a 21 anni possono ottenere una birra gratis dopo aver ricevuto la loro prima vaccinazione, mentre in Alabama, chi ha ricevuto un vaccino o un test Covid ha potuto fare un giro gratuito sulla famosa Talladega Superspeedway. L'obiettivo di Joe Biden, scrive il Guardian, è quello di somministrare almeno una dose di vaccino al 70% della popolazione adulta entro il 4 luglio. Un obiettivo difficile però da raggiungere, perché se il 38,1% degli americani attualmente è stato vaccinato, i numeri sono in forte calo nelle ultime settimane.

