Una collection di SkyTg24 per spiegare come l'America sia potuta arrivare a Capitol Hill e ripartire da Biden

Una collection On Demand che ripercorre gli ultimi quattro anni della politica e della società Usa. Docufilm, speciali e reportage che partono dalla campagna elettorale del 2016. Quattro anni di storia e reportage. Dall'avvento dell'era Trump all'assedio di Capitol Hill il tutto mentre Joe Biden si insedia alla Casa Bianca. La collection sarà disponibile dal 20 gennaio 2021 nell’On Demand di Sky e su Skytg24.it. Il canale allnews, ovviamente, seguirà in grande spolvero anche la cerimonia di insediamento di Joe Biden, con una lunga diretta dalle 17 alle 20. Lo speciale, condotto da Renato Coen, vedrà la partecipazione del direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis. Ci saranno ospiti ed esperti in studio che commenteranno il giuramento e il discorso del nuovo presidente Usa

I TITOLI DELLA COLLECTION

Tra i titoli di raccolta: The Disunited States of America, un viaggio on the road nell’America più profonda nei mesi che hanno preceduto l’elezione di Donald Trump. Produzione originale Sky, girato in 13 stati e diretto da Luis Prieto, il docu-film narra il “fenomeno Donald Trump” e la sua ascesa al potere, raccontando l’elettorato che lo ha portato alla presidenza; Trump, The Apprentice President, speciale a cura di Andrea Bonini, Renato Coen, Liliana Faccioli Pintozzi e Cristiana Mancini, è un ritratto a 360 gradi della vita, sempre senza mezze misure, tra salite e discese, luci e ombre, successi e polemiche, di The Donald, dalle origini alla scelta di correre per la Casa Bianca; America Burning, speciale a cura di Tiziana Prezzo, che racconta l’impatto dirompente che ha avuto sulla società americana la tragica morte di George Floyd e ripercorre la storia, le origini e le conseguenze delle manifestazioni del Black Live Matters; La terra promessa di Barak Obama, intervista integrale dell’ex presidente degli Stati Uniti rilasciata a Nbc, in esclusiva in Italia su Sky TG24, in cui Obama parla della sua storia, le sue sfide, la sua visione del futuro; Portland, la città delle rivolte, reportage a cura di Federico Leoni, realizzato, poco prima del voto, nella città epicentro degli scontri razziali, alle prese con la dura battaglia al covid; Michigan, uno stato in bilico, reportage a cura di Giovanna Pancheri, realizzato, a pochi giorni dalle elezioni del 3 novembre 2020, in uno degli stati cruciali per l’elezione del presidente, tra delusi del passato e militanti estremisti; America 2020, il racconto: i giorni convulsi delle presidenziali Usa, la giornata delle elezioni e la lunga attesa prima della proclamazione del vincitore, raccontati attraverso le dirette e i servizi realizzati da Sky TG24; Intervista a Joe Biden, la prima intervista da presidente eletto degli Stati Uniti, rilasciata a Nbc e in onda in esclusiva per l’Italia su Sky TG24, in cui Biden parla per la prima volta dei suoi programmi e della sua visione del futuro dell’America; Donald Trump in tre minuti e Joe Biden in tre minuti due ritratti brevi del 45esimo e del 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 18:24

