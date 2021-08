Il mistero della bottiglia di whisky giapponese da 5.800 dollari regalata a Mike Pompeo: è sparita nel nulla

È giallo sulla misteriosa scomparsa di una bottiglia di whisky da 5.800 dollari regalata all'ex segretario di Stato USA, Mike Pompeo dal governo giapponese.

Secondo il Federal Register, che supervisiona i doni elargiti a funzionari statunitensi da paesi stranieri, non è stata trovata traccia della bottiglia: il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avviato un'indagine. I funzionari statunitensi che ricevono regali dal valore superiore a $ 390 sono tenuti a consegnarli al governo o a pagarli di tasca propria.

Il whisky giapponese è stato regalato a Pompeo nel giugno 2019, durante la sua visita al Paese per un vertice del G20, a cui ha partecipato anche Donald Trump. «Non è a conoscenza del dono e non è stato contattato da nessuno per un'indagine su di esso» ha dichiarato un portavoce di Pompeo.

La produzione commerciale di whisky nel paese risale agli anni '20, ma il whisky giapponese è cresciuto rapidamente in popolarità negli ultimi due decenni, sorpattutto per le bottiglie più vecchie. Rimane ancora un mistero, però, il tipo di whisky che è stato dato al signor Pompeo e il motivo per cui era così prezioso in quanto il registro non contiene dettagli.

Anche Trump e sua moglie Melania hanno ricevuto più di 120.000 dollari di regali da leader stranieri nel 2019: tra questi, un fucile dell'Impero ottomano del valore di $ 8.500, dal primo ministro bulgaro, e una scultura in bronzo di un cavallo arabo, del valore di $ 7.200, dal principe ereditario del Bahrain. E ancora, durante la loro visita di stato nel Regno Unito nel 2019, la signora Trump ha ricevuto dalla regina un portagioie in argento appositamente commissionato con coperchio smaltato del valore di $ 390.

Tutti i doni ricevuti dal presidente e dalla first lady nel 2019 sono stati trasferiti regolarmente all'Archivio Nazionale.

Molti dei funzionari di Trump hanno ricevuto fotografie firmate della regina durante la visita di stato nel Regno Unito. Il registro ha valutato ogni fotografia a $ 2.830. La maggior parte di loro ha consegnato le proprie fotografie firmate al governo degli Stati Uniti, ma una, Kellyanne Conway, ha pagato 2.830 dollari per acquistarla e tenerla.

