Terrore a New York: taxi sbanda ed entra nel ristorante di Hell's Kitchen, 8 feriti

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:42

Unn. Sono stati attimi di paura nel centro di New York dopo che la vettura è entrata in un edificio sulla 54th Street e nella Ninth Avenue, che ospita il. Nell'incidente ci sono statie sul luogo sono subito intervenute le autorità e i vigili del fuoco.I pompieri hanno dovuto rimuovere la parte anteriore del taxi dal ristorante. Come riporta anche l'Independent c'è stata molta paura tra i presenti ma, fortunatamente, nessuno dei feriti ha riportato lesioni gravi. Stando alla prima ricostruzione pare che una persona abbia tamponato il tassista mandandolo fuori strada. A spiegare la dinamica è stato lo stesso conducente della vettura che è finito sotto indagine.