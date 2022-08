Un pasticciere... pasticcione: balla con la torta, poi la rovinosa caduta. Ma il dolce resta intatto

Un pasticciere... pasticcione. Ma anche fortunato. L'entusiasmo e la musica hanno rischiato seriamente di giocargli un brutto scherzo, ma in modo praticamente miracoloso è stato evitato un vero e proprio disastro.

Il pasticciere cade mentre balla, la torta resta intatta

Questo filmato, girato in Sud America e pubblicato su TikTok, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Durante una festa, arriva il momento clou, quello più speciale: il taglio della torta. Il pasticciere, che porta il vassoio, inizia a ballare al ritmo della musica e saltella allegramente. Fino a quando non perde l'equilibrio e, complice un dislivello, cade rovinosamente a terra, in avanti. I presupposti ideali per un disastro ci sarebbero tutti, ma sorprendentemente la torta resta intatta anche dopo la caduta. E il pasticciere, non contento, si rialza, riprende la torta e continua a ballare e saltare come se niente fosse.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 12:55

