Chiede all'ex un ultimo bacio prima dell'addio, ma la romantica scena si trasforma in un film horror

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unprima di dirsi addio per sempre. Sembrava una richiesta strappa lacrime, degna dei miglori film romantici, quella di una giovane di 26 anni al suoche le aveva detto di non essere più innamorato di lei. La donnadi 23 anni, ma non lo ha più lasciato andare.La richiesta innocente, in realtà, nascondeva una sanguinaria vendetta, visto che la 26enne ha stretto in un morso la lingua del suo ex. Una scena molto cruda che ha richiesto l'intervento della polizia. Gli agenti si sono recati presso il vicolo di Qianshan, nella provincia di Anhui, in Cina, e hanno provato in ogni modo a separare i due. La ragazza, però, che secondo quanto riferito dalla stampa locale , soffrirebbe di problemi psichici, si rifiutava di lasciare la presa.Gli agenti hanno dovuto ricorrere all'ultilizzo di uno spray al peperoncino e sono allora la 26enne si è allontanata dal suo ex. Il giovane è stato portato in ospedale, ma non ha riportato lesioni gravi, mentre la ragazza è stata affidata in custodia ai suoi genitori.