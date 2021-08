Uk, arriva tardi al check-in e perde l'aereo: 34enne tenta di imbarcarsi sul nastro dei bagagli, arrestato

Un 34 enne perde il volo e prova a usare il nastro dei bagagli per imbarcarsi. In Inghilterra un 34enne, in ritardo al check-in perde la testa e prova ad imbarcarsi sull'aereo utilizzando il nastro dedicato allo smistamento dei bagagli.

Ha perso l'imbarco per il suo volo e ha tentato di salire in aereo insieme ai bagagli. Un 34enne è stato arrestato all'aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, per aver tentato di imbarcarsi salendo sul nastro trasportatore utilizzato per i bagagli.

L'uomo, come riportato dalla Bbc, era arrivato in aeroporto 35 minuti dopo la chiusura del check-in per il suo volo diretto in Polonia. Avendo perso l'aereo, ha iniziato a dare in escandescenze per poi salire sul nastro trasportatore destinato alle valigie, nella vana, ma soprattutto folle speranza di poter raggiungere l'aereo.

E' subita intervenuta la polizia, che ha placcato l'uomo e lo ha arrestato con l'accusa di essere entrato in un'area ristretta dell'aeroporto senza permesso. Un agente ha raccontato alla Bbc che «sembrava di essere in una scena di Die Hard». Il ritardatario, poi, è stato rilasciato in breve tempo e l'è cavata con un ammonimento.

