Ufo su San Pietroburgo, chiuso lo spazio aereo per un'ora per un oggetto volante non identificato

Allarme in Russia per un oggetto volante non identificato (un Ufo) su San Pietroburgo, fatto che ha comportato la ciusura dello spazio aereo per un'ora sopra la città. Chiuso, infatti, fino alle 13.20 ora di Mosca (le 11.20 in Italia) lo spazio aereo su San Pietroburgo, in Russia, in un raggio di 200 chilometri. Lo ha fatto sapere una fonte vicina all'Agenzia per il trasporto aereo alla Tass. Poco prima le autorità cittadine avevano annunciato, in una dichiarazione su Telegram, uno stop temporaneo dei voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Pulkovo.

«Vi informiamo dell'introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo fino alle 10:20 UTC (+3 ore ora di Mosca) nell'area che circonda [l'aeroporto di Pulkovo] entro un raggio di 200 km, a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicurarvi di avere sufficienti riserve di carburante. I motivi della cancellazione dei voli saranno comunicati successivamente», ha detto la fonte alla Tass.

Cosa è successo sui cieli di San Pietroburgo

L'agenzia statale russa Ria Novosti scrive che lo spazio aereo su San Pietroburgo, ora riaperto, era stato chiuso a causa di un oggetto volante non identificato.

L'agenzia cita i servizi d'emergenza della città.

