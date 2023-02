Ufo «ottagonale» abbattuto da caccia Usa: è il quarto caso in pochi giorni

Ancora mistero nei cieli. Un caccia F-16 dell'esercito Usa ha lanciato un missile aria-aria che ha abbattuto un Ufo, oggetto volante «ottagonale» vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Lo ha dichiarato il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, dicendo di essere «lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto».

Pentagono: «Oggetto vicino a siti militari»

Il Pentagono ha spiegato che l'oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l'aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.

JUST IN - United States closes airspace over parts of Lake Michigan, NOTAM states "national defense airspace." pic.twitter.com/XhXURmcmlX — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:26

