«Ci sono gli alieni nel mio giardino», arriva la polizia e riprende tutto in video: la scena è incredibile VIDEO

«Un Ufo ripreso dalla bodycam di un poliziotto». Il video diffuso dalla polizia di Las Vegas è diventato un caso in poche ore. Il filmato, che risale allo scorso 30 aprile, è stato girato da un agente che era stato chiamato a intervenire perché una persona ha segnalato «qualcosa di non umano nel suo giardino». Il filmato mostra una sfera di luce blu brillante che viaggia a grande velocità attraverso il cielo scuro della notte.

L'uomo ha chiamato allarmato la polizia, raccontando di aver visto degli alieni nel suo giardino. «Correte, sono qui, giuro su Dio. Non sono umani», ha detto al telefono. Gli agenti sono intervenuti, pensando però che si potesse trattare di uno scherzo o di una persona alterata. «Hanno grandi occhi, una grande bocca e sono altissimi, sicuro non sono umani», ha ripetuto ancora l'uomo.

BREAKING: Police bodycam records UFO crash landing in Las Vegas



Residents call police saying a couple “not human” 8-10ft beings with big eyes in their backyard



Black SUVs reported in area that possibly took aircraft away & all video of backyard blacked out



Watch for yourself pic.twitter.com/0aPMVl7jV0