Ufc, vince l'incontro col rivale ma si infortuna per esultare

Morto Luke Perry, l'attore di Beverly Hills 90210 stroncato dall'ictus: aveva 52 anni

Una performance strabiliante sul ring, appena prima di un vero e proprioa seguito dell'esultanza. È accaduto a, 26enne lottatore brasiliano della, la lega professionistica di arti marziali miste., in soli 36 secondi, ha messo ko il suo avversario, il canadese (ma di origini lettoni). Una superiorità mostrata in un lasso di tempo molto breve, nell'incontro disputato a Las Vegas., a quel punto, per la gioia si è lasciato andare alla sua, già ribattezzata come "il verme".L'esultanza consiste nel portare la mano tesa alla fronte, a mo' di saluto militare, per poi lasciarsi cadere di peso sul ring e divincolarsi come un verme. Qualcosa, però, è andato storto: il brasilianosi è lasciato cadere in modo troppo irruento e ha riportato una. Lo stesso lottatore, nella conferenza stampa dopo l'incontro, ha ammesso: «Devo continuare ad allenarmi, anche e soprattutto con le esultanze».