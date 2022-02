Ucraina, Zelensky preme per entrare in Ue. Da Bruxelles: «Porta aperta, ma non ora»

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato la richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione europea: questa è la notizia di giornata, già nell'aria da 24 ore, quando la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva indicato che tale prospettiva è aperta nel tempo, ma non nell'immediato.

La mossa di Zelenski ha un chiaro significato: far capire a Putin che Kiev gode dell'appoggio europeo sia nella risposta all'invasione sia nella prospettiva strategica di far parte della Ue. E questo proprio nel giorno in cui è avviato un confronto fra Ucraina e Russia per trovare una soluzione politica alternativa alla guerra in Ucraina.

D'altra parte il sostegno della Ue, in linea con quanto deciso dal Regno Unito, dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti, naturalmente, è a 360 gradi per sfiancare le basi economiche della Russia e per asciugarne il prima possibile i rubinetti valutari e finanziari salvaguardando il grosso degli approvvigionamenti energetici.

In ogni caso, è stata molta la sorpresa in diverse capitali, Roma compresa, per le battute del presidente del Consiglio Europeo Michel sull'esistenza di divergenze tra i 27 Stati membri su una futura adesione dell'Ucraina alla Ue. Non per la cosa in sè, peraltro vera anche prima dell'invasione da parte della Russia, quanto per la puntualizzazione dell'assenza di una posizione comune tra gli Stati su un argomento che al momento non viene considerato prioritario. Una caduta di stile in un momento drammatico e mentre i 27 Stati stanno facendo ogni sforzo per cementare la loro unità nella risposta a Putin.

Non è un caso che la Commissione europea si sia affrettata a confermare che la porta all'Ucraina è aperta, ma non da domani.

