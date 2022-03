Ucraina, Zelensky: «La terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata»

«La terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata», ha dichiarato Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda della Nbc. Al presidente ucraino era stato chiesto dei rischi di un conflitto globale e lui ha spiegato: «Beh, nessuno lo sa, potrebbe essere già iniziata. L'abbiamo visto ottant'anni fa, quando è iniziata la seconda guerra mondiale».

«Nessuno sarebbe in grado di prevedere quando inizierà la guerra su vasta scala … in questo caso, abbiamo in gioco l'intera civiltà», ha aggiunto. Per quanto riguarda la via diplomatica per la pace ha spiegato: «I negoziati tra l'Ucraina e la Russia sono ancora in corso e sono abbastanza difficili anche se qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati».

Intanto, mentre è atteso per oggi il nuovo round della trattativa tra le due delegazioni, è spuntata una bozza di un piano di pace in 15 punti. Nel documento - anticipato dal Financial Times - si prevede il ritiro delle truppe russe in cambio della rinuncia da parte dell’Ucraina alla Nato e della promessa di non ospitare basi militari straniere o armi, in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.

