Zelensky posta foto delle città distrutte: «Russi pagheranno per ciò che hanno fatto»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Facebook foto della distruzione causata dai bombardamenti russi nelle città del Paese e un post in cui afferma: «Gli occupanti saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto in Ucraina». Saranno responsabili, ha aggiunto, «per tutto quello che hanno fatto contro gli ucraini. Saranno responsabili di Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Per Gostomel e Borodyanka. Per Izyum, per Mariupol e tutte le altre città e comunità dell'Ucraina» attaccate«. »Mai più«, ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA