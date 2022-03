Ucraina, Zelensky alla Cnn: «Russi venuti per sterminarci. Se non parliamo con Putin è terza guerra mondiale»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn, torna a paventare il rischio di una terza guerra mondiale. «Dobbiamo usare qualsiasi formato, qualsiasi chance di poter parlare con Putin. Se questi tentativi falliscono, allora vuol dire che questa è la terza guerra mondiale», le sue parole. «Sono pronto a negoziare. Sono stato pronto negli ultimi due anni. Senza i negoziati non si può mettere fine a questa guerra», ha sottolineato il leader ucraino.

Putin, l'élite russa vuole eliminarlo? «Avvelenamento, malattia improvvisa o incidente»

«Se c'è solo l'1% di possibilità per noi di fermare questa guerra, dobbiamo cogliere questa chance», ha sottolineato Zelensky alla Cnn. «Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci», ha proseguito. «Noi possiamo dare una dimostrazione della dignità del nostro popolo e del nostro esercito e mostrare che siamo in grado di sferrare un colpo potente. Ma, sfortunatamente, la nostra dignità non salverà vite umane», ha detto il presidente ucraino. «Quindi, penso dobbiamo usare qualsiasi formato, qualsiasi chance di poter parlare con Putin. Se questi tentativi falliscono, allora vuol dire che questa è la terza guerra mondiale», ha sottolineato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA