Ucraina, Zelensky ammette: «Nella Nato? Non ci entreremo, le porte non sono aperte»

«È chiaro che l'Ucraina non è un membro della Nato. Lo capiamo questo. Per anni abbiamo sentito parlare di presunte porte aperte, ma abbiamo sentito dire che non possiamo entrarci. E questo è vero, e dobbiamo ammetterlo. Sono lieto che la nostra gente stia cominciando a capirlo e a fare affidamento su se stessa e sui nostri partner che ci aiutano». Così il presidente Volodymyr Zelensky, in video collegamento con il premier britannico Boris Johnson e gli altri leader dei Paesi che compongono la UK Joint Expeditionary Force (Jef), il corpo di spedizione militare guidato dal Regno Unito, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax-Ucraina.

Il presidente dell'Ucraina, dunque, chiude la possibilità di un'entrata nella Nato da parte del suo Paese. Le porte non sono aperte, come si è paventato per anni. E probabilmente, con questo discorso, Zelensky spegne del tutto le speranze del suo popolo anche in vista del futuro. Nel frattempo, il presidente ucraino alla Uk Joint Expeditionary Force, ha fatto capire che le armi inviate dall'Europa non sono sufficienti per contrastare l'invasione dell'esercito russo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 16:25

