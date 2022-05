Ucraina, alla tv russa l'analista militare ammette: «A Kiev sono ben addestrati e hanno un morale alto. Per noi peggiorerà»

Primo "strappo" nella propaganda russa: la tv di Stato ha ammesso le difficoltà dell’operazione in Ucraina e ha prospettato un peggioramento della situazione per il Cremlino. «I soldati ucraini sono ben addestrati, hanno un morale alto, sono pronti ad arruolare molti civili e a combattere fino all’ultimo uomo. Per noi russi la situazione peggiorerà», ha dichiarato in onda l’analista militare ed ex colonnello Mikhail Khodaryonok.

Il discorso è stato trasmesso nelle scorse ore ed è stato riportato sui social dal giornalista della BBC, Francis Scarr. La conduttrice Olga Skabeyeva ha provato a contraddire l'analista militare, ma senza successo. «Il punto principale - ha continuato Khodaryonok - è fino a che punto si possa armare un esercito con armi e attrezzature moderne. Da soli, ovviamente, non riuscirebbero a resistere, ma considerando che il piano (degli Stati Uniti) di armare l’Ucraina sta funzionando e anche che l’Unione Europea sta aiutando Kiev un milione di soldati armati saranno presto una realtà nel prossimo futuro».

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6 — Francis Scarr (@francis_scarr) May 16, 2022

«E - continua - dobbiamo tenerlo in considerazione nelle nostre analisi strategiche. Così come dobbiamo considerare che la situazione potrebbe precipitare a nostro svantaggio... Come hanno detto i classici del marxismo leninista, e non erano degli stupidi, la vittoria sul campo è determinata dal morale dell’esercito pronto a dare il sangue per i suoi ideali».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 14:03

