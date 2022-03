Ucraina, soldato russo cammina con due granate chiedendo la resa, la folla lo insulta: «Vergogna»

Un soldato russo attraversa una folla furiosa, che gli urla contro: sopra la testa tiene due granate ben in vista. Il video diventato virale sui social è stato ripreso a Konotop, città dell'Ucraina meridionale e mostra gli uomini di Mosca che attraversano la città, dopo averla circondata e assediata. Sono qui lì per chiedere al sindaco la resa: ma la folla, nonostante le bombe ben in vista sembra non aver paura di loro. In molti gridano «Vergogna» oppure «non andare in giro mostrando la tua granata» altri si spingono contro di lui, forse ignari del pericolo.

I russi al colloquio con il sindaco di Konotop Artem Semenikhin hanno presentato un ultimatum: arrendersi o combattere, esponendosi al rischio che la città venga fatta a pezzi dall'artiglieria. Così il sindaco ha chiesto agli abitanti della città la risposta è arrivata unanime dalla piazza: "Combattere, ovviamente".

Presa Kherson, le principali città sono sotto assedio

Il 3 marzo Kherson è stata la prima grande città in Ucraina a cadere in mano russa. Si tratta di una capitale regionale di 300.000 persone sul Mar Nero, ora sotto il controllo delle forze di Putin. Il sindaco Igor Kolykhaiev ha dichiarato in un aggiornamento intorno all'una di notte che i "visitatori armati" hanno preso d'assalto una riunione del consiglio e imposto nuove regole tra cui un rigoroso coprifuoco e esortato i cittadini a seguirle.

Le truppe russe hanno circondato le principali città: Chernihiv, a nord-ovest, e Mariupol, a sud, così come Kiev e Kharkiv, le due città più grandi dell'Ucraina. Le città sono oggetto di pesanti bombardamenti, ma al 3 febbraio sono ancora in mano ucraina. Tra gli obiettivi colpiti a Kiev c'era una stazione ferroviaria utilizzata per evacuare le persone e come rifugio per coloro che non possono partire o hanno scelto di non farlo.

Dopo aver fallito nel prendere rapidamente le principali città e nel sottomettere l'esercito ucraino, i funzionari statunitensi hanno affermato per giorni che credono che la Russia cercherà invece di circondare le città, tagliando i rifornimenti e le vie di fuga.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 18:15

