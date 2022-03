Ucraina, caccia agli «sciacalli» nelle case: vengono legati ai pali ed esposti alla pubblica gogna

Con la guerra, in Ucraina arrivano anche i primi casi di sciacallaggio. Sono molte le persone che, approfittando delle case lasciate vuote dalla popolazione in fuga, entrano negli appartamenti per appropriarsi di ciò che non è stato possibile portare via.

Chi è rimasto nelle città, però, oltre a fronteggiare l'invasione russa sta sorvegliando gli edifici lasciati abbandonati e non rinuncia a punire chi viene sorpreso a rubare. In molti casi, chi si rende colpevole di atti di sciacallaggio viene catturato, legato a pali della luce e sottoposto alla pubblica gogna, con tanto di cartelli offensivi o addirittura restando con le parti intime in bella mostra.

In alcuni casi, gli 'sciacalli' sono rimasti per ore legati ai pali della luce, prima dell'arrivo della polizia. Non mancano poi altri episodi di sciacallaggio, come chi cerca di appropriarsi delle scarse risorse rimaste nelle città più remote e tagliate fuori dalle vie di comunicazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 17:11

