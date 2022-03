Attacco alla tv: la Russia intensifica l'offensiva in Ucraina

Un’offensiva a tutto campo delle forze russe segna una delle giornate più drammatiche del conflitto in Ucraina. Le sirene antiaeree hanno suonato in molte città, compresa Kiev, dove è stata attaccata anche la torre della televisione, vicina al Babyn Yar, luogo simbolo dello sterminio degli ebrei (30.000 quelli uccisi in Ucraina durante l’Olocausto). «Che senso ha dire “mai più” per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade su Babyn Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete...», ha scritto su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

All’accresciuta potenza di fuoco dei bombardamenti, si aggiunge un’intensificazione delle operazioni di terra. Le immagini satellitari hanno mostrato una colonna di mezzi russi lunga oltre 60 chilometri che, dal Sud, si sta dirigendo verso la capitale. E Kiev si prepara all’assedio: in città continuano ad arrivare camion carichi di sabbia e blocchi di cemento per fare le barricate.

Pesantissimi anche i bombardamenti su Kharkiv, dove sono state prese di mira zone residenziali e si sono registrate numerose vittime civili. Le forze russe sono entrate a Kherson, nel sud dell’Ucraina, dove però Kiev controlla ancora l’edificio dell’amministrazione cittadina.

Zelensky ha rivolto al Parlamento europeo un drammatico appello per la salvezza del suo paese: «Provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei». E ha attaccato ancora il presidente russo Putin: «Parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si tratta di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi missili».

Ma Mosca non si ferma. «L’operazione militare speciale proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati», ha sottolineato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. «È inaccettabile che le armi nucleari Usa si trovino sul territorio di un certo numero di Paesi europei», ha rincarato la dose il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in un video-messaggio indirizzato alla conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo. Sullo sfondo resta la posizione della Cina, che ha dichiarato di «deplorare» lo scoppio della guerra, invitando Ucraina e Russia a trovare una soluzione negoziale. E mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiede alla sua intelligence di indagare sullo «stato mentale» di Vladimir Putin, in Russia continuano le proteste contro la guerra, con nuovi arresti di manifestanti a San Pietroburgo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:50

