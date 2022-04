La Russia scarica Medvedchuk: «Solo un simpatizzante». Zelensky voleva scambiarlo con i prigionieri ucraini

Uno scambio tra l'oligarca Viktor Medvedchuk, l'uomo di Vladimir Putin a Kiev catturato mentre cercava di lasciare il Paese, e i soldati ucraini prigionieri dei russi. Dopo il colpo grosso dei suoi 007, che gli hanno consegnato il «traditore» più ricercato, latitante dai primi giorni dell'invasione, Volodymyr Zelensky sfida Mosca sui suoi rapporti con il leader dell'opposizione filorussa, che il Cremlino avrebbe voluto alla guida di un governo fantoccio, e mette sul piatto la sua liberazione.

Catturato l'oligarca ucraino filo-russo Medvedchuk, amico di Putin (e padrino di sua figlia)

«Propongo uno scambio tra questo vostro uomo e gli uomini e donne ucraini detenuti», ha proposto il presidente poche ore dopo aver pubblicato la foto-trofeo del deputato ammanettato e vestito con una divisa dell'esercito ucraino, dopo 48 giorni in fuga. Il Cremlino, che sulle prime era apparso prudente e imbarazzato, limitandosi a dire di non poter confermare la cattura, ha deciso però di prendere le distanze. «Non ha mai avuto relazioni dietro le quinte con la Russia», ha detto il portavoce Dmitry Peskov.

L'oligarca 67enne, di cui Vladimir Putin tenne a battesimo la figlia Daryna, viene inquadrato ora come un semplice simpatizzante. «Le opinioni di Medvedchuk a favore della costruzione di relazioni normali, reciprocamente vantaggiose e di partenariato tra Ucraina e Russia sono ben note. Questa sua posizione - ha affermato Mosca - è sempre stata aperta». E se fosse stato legato alla Russia in modo ambiguo, ha aggiunto, «avrebbe potuto lasciare il territorio ucraino prima dell'operazione militare speciale. Come possiamo vedere, invece, non l'ha fatto».

Medvedchuk, in realtà, era ai domiciliari già da tempo con l'accusa di alto tradimento per il suo sostegno ai separatisti del Donbass. Sorvegliato speciale, aveva approfittato del caos dell'invasione per evadere, rifugiandosi secondo i suoi legali «in un posto sicuro a Kiev». La sua cattura, brandita da Kiev come un monito sul destino dei collaborazionisti, sembra in ogni caso averne bruciato il potenziale di leader-marionetta. E nelle scorse ore, già in manette, è persino finito nell'ultima lista di sanzioni britanniche. «Può essere incluso in uno scambio di prigionieri con i russi, ma Mosca non sembra interessata a riprenderselo, adesso che non è più sfruttabile. Ufficialmente, non è un cittadino russo e non è più molto utile. Per la Russia - ha spiegato all'ANSA l'analista politico Mykola Volkivskyi - è una sorta di secondo Yanukovych, ma meno importante. Non credo che ci saranno particolari sforzi per lui, ormai non ha futuro né in Russia né in Ucraina».

