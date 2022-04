Ucraina, diretta. Rublo introdotto a Kherson e «Mariupol annessa a Rostov». Usa: uccisi ucraini che volevano arrendersi

Ucraina, sessantaquattresimo giorno di guerra. Mentre da Kiev fanno sapere che i soldati russi caduti sul suolo ucraino sono 22.400, Putin torna a minacciare «risposte fulminee e con armi mai viste» nei confronti di chiunque voglia intromettersi nel conflitto. Intanto l'Unione europea prepara un sesto pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, da varare in settimana, che includerà anche lo stop, graduale, al petrolio russo.

Esplosioni in Russia: colpito deposito munizioni. Putin: «Risposte fulminee con armi mai viste»

Ucraina, le ultime notizie

Ore 7.47 - Le perdite totali inflitte all'Ucraina dalla guerra hanno raggiunto i 600 miliardi di dollari. Lo ha indicato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri ha incontrato le autorità locali e regionali per discutere della ricostruzione post bellica, secondo quanto riporta il Guardian. «Le stime preliminari delle perdite dell'Ucraina da questa guerra raggiungono oggi i 600 miliardi di dollari», ha detto. «Sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili, oltre 1.500 strutture educative e oltre 350 strutture mediche», ha aggiunto.

«L'economia ha sofferto pesanti perdite - centinaia di imprese sono state distrutte. Circa 2.500 chilometri di strade e almeno 300 ponti sono stati distrutti o danneggiati. E non sono solo numeri. Questa è Mariupol, questa è Volnovakha, questa è Okhtyrka, questa è Chernihiv, questa è Borodianka e decine e decine di nostre città, comuni e villaggi», ha detto. Secondo il presidente ucraino, oltre 11,5 milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case per i combattimenti e di questi circa 5 milioni sono andati all'estero con il 95% degli emigranti che già vuole tornare nelle proprie case. I danni causati alle infrastrutture ucraine dalla guerra, secondo il ministero delle infrastrutture ucraino, hanno raggiunto almeno i 90 miliardi di dollari. La maggior parte dei danni ha interessato le infrastrutture ferroviarie, stradali e i ponti.

Ore 7.22 - La città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, che la Russia sostiene di aver preso sotto il proprio controllo, passerà all'uso del rublo, la moneta russa, dal primo maggio. Lo riporta l'agenzia statale russa Ria Novosti citata dalla Bbc. Il vice presidente dell'amministrazione militare e civile della regione, Kirill Stremousov, ha detto a Ria Novosti che il passaggio richiederà un periodo di 4 mesi, durante il quale saranno in circolazione sia il rublo che la grivnia ucraina. Dopo questo periodo la regione farà il passaggio totale all'uso della moneta russa, ha aggiunto.

Ore 6.34 - «La denazificazione dell'Ucraina sarà completata e i responsabili dei crimini saranno puniti»: lo ha detto, secondo la Tass, Sergey Leonidchenko, consigliere senior del Rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, denunciando anche l'esistenza di un centro di tortura ucraino a Mariupol. «I centri di tortura sono davvero impensabili nel 21/o secolo e ci sono molte prove, molte prove oculari che il Servizio di sicurezza ucraino ha istituito un centro di tortura segreto presso l'aeroporto di Mariupol, che è cinicamente soprannominato la "biblioteca"». Leonidchenko ha parlato da una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. «Il centro è stato istituito nel 2014, quando il battaglione nazionalista Azov è stato ospitato a Mariupol. Questo centro è stato utilizzato per torturare, stuprare e uccidere "libri", come i neonazisti chiamavano i prigionieri del centro, civili sospettati di mancata lealtà al regime di Kiev». «Vi assicuro che i responsabili di questo e di altri crimini atroci saranno processati. Nessuno eviterà la punizione. La denazificazione dell'Ucraina sarà completata», ha concluso.

Ore 6.20 - La Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge che permette di utilizzare i proventi del sequestro dei beni russi per aiutare a ricostruire l'Ucraina. Lo ha detto uno dei relatori, Abigail Spanberger, secondo quanto riferisce Ukrinform. «Una maggioranza bipartisan della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato oggi per approvare la legislazione sul sequestro dei beni per l'atto di ricostruzione dell'Ucraina», si legge in una dichiarazione. La normativa incoraggerebbe il sequestro e la vendita dei beni degli oligarchi russi «per sostenere la continua lotta dell' Ucraina per la libertà» e spingerebbe il presidente a sbloccare la confisca di fondi o proprietà per un valore di oltre 5 milioni di dollari a russi o stranieri legati al governo russo obiettivi di sanzioni. I proventi del sequestro e della vendita dei beni degli oligarchi sarebbero utilizzati per la ricostruzione postbellica in Ucraina, l'assistenza umanitaria, gli aiuti militari, il reinsediamento dei rifugiati o la tecnologia per garantire il libero flusso di informazioni al popolo ucraino.

Ore 5.52 -Tra il 24 febbraio e il 27 aprile, il bilancio delle perdite della Russia in Ucraina ha raggiunto quota 22.400, secondo il centro per la Comunicazione strategica di Kiev, che ha anche riferito che l'esercito ucraino ha abbattuto un drone russo su Odessa, nel Mar Nero meridionale. «Un UAV nemico è stato abbattuto su Odessa. Lo ha riferito il Comando operativo meridionale», si legge nel rapporto, secondo Ukrinform.

Ore 5.45 - Mariupol entrerà a far parte della regione russa di Rostov, o almeno questa è l'intenzione dell'autoproclamato «sindaco» di Mariupol, Konstantin Ivashchenko, secondo quanto riferito su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del legittimo sindaco di Mariupol. Lo riporta Ukrinform. «Lo pseudo-sindaco di Mariupol Konstantin "mangiacadaveri" Ivashchenko negli incontri con i residenti di Mariupol sulla questione della subordinazione territoriale ha ripetutamente sottolineato che Mariupol sarà annessa alla regione di Rostov in Russia», ha scritto Andryushchenko, aggiungendo che tali informazioni indicavano la «vera natura dei piani del Cremlino». Secondo Andryushchenko, i bambini rimasti nella città, raccolti nell'unica scuola che non è stata danneggiata dagli aggressori, sono stati obbligati a registrare sui loro quaderni l'affiliazione alla Russia, apponendo nella data "Mariupol. Regione di Rostov".

Ore 2.00 - Gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni credibili che un'unità militare russa ha giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato all'Onu l'ambasciatrice generale per la giustizia penale, Beth Van Schaack, secondo la Cnn. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano «esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze». «Questi rapporti suggeriscono che le atrocità non sono il risultato di un'azione individuale ma un modello inquietante di abusi sistematici in tutte le aree in cui sono impegnate le forze russe», ha detto ancora.

Coloro che hanno scatenato, perpetrato e ordinato questi crimini ne dovranno rendere conto e le prove di queste azioni aumentano di giorno in giorno», ha detto Van Schaak. «Il nostro messaggio alla leadership militare e politica russa è semplice: il mondo sta guardando e voi dovrete renderne conto», è stato il monito dell'ambasciatrice. Gli Stati Uniti stanno collaborando a diverse indagini sulle atrocità commesse dalla Russia in Ucraina, tra le quali quella della Cpi, dell'Onu e dell'Osce, ha affermato Van Shaak.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA