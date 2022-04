Ucraina diretta, Kiev: ripresi attacchi ad acciaieria Azovstal. Gli Usa: nessuno può escludere attacco nucleare Putin

In Ucraina, alla vigilia dei due mesi dall'aggressione russa, si delinea a forza di attacchi la strategia russa per togliere all'Ucraina tutto lo sbocco al Mar Mero. Da Ovest a Est. Dalla Transnistria a Mariupol per salire fino a Kharkiv. I russi hanno l’obiettivo, coltivato fin dall’inizio, di prendere una città storica come Odessa, principale porto sul mar Nero, con la sua simbolica scalinata Potemkin e la statua di Caterina II. Il piano di Mosca, in questa fase della guerra, punta a controllare una vasta regione che comprenda anche la Crimea, già acquisita nel 2014. L’offensiva in corso non riguarda solo il Donbass, ma anche la parte meridionale dell’Ucraina che guarda al Mar Nero, anche per riscattare l’umiliazione dell’affondamento dell’ammiraglia Moskva avvenuto il 13 aprile. Tutta l’operazione, o gran parte di essa, deve essere completata entro il 9 maggio, giorno dell’anniversario della vittoria dell’Urss sui nazisti, in cui si celebra la tradizionale parata militare che quest’anno Putin ha voluto programmare proprio a Mariupol, uno sfregio a una città che è stata rasa al suolo e che conta almeno 20mila morti. Celebrazioni tra le macerie e i cadaveri.

Intanto l’amministrazione locale di Mariupol spiega che oltre 9mila corpi potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhushm. Nel suo discorso il presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto riferimento al Venerdì Santo che precede la Pasqua ortodossa: «Speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinchè la morte perda».

Mosca, incendio in laboratorio di tecnologie militari (terzo caso in tre giorni). L'ipotesi: innescato dagli hacker

Ore 13.41 - I russi hanno ripreso a bombardare l'area dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente ucraino, riporta Ukrinform. «La notizia sgradevole è che il nemico sta cercando di sopprimere completamente la resistenza dei difensori di Mariupol nell'area dell'Azovstal - ha spiegato Arestovych - hanno ripreso gli attacchi aerei sul territorio dello stabilimento, sulle linee di difesa delle nostre truppe e stanno tentando di effettuare operazioni di assalto».

Ore 13.20 - «Stiamo fornendo sistemi lanciarazzi Multiple Launch Rocket System, così come i nostri alleati. Abbiamo anche un certo numero di alleati che stanno lavorando per fornire ciò di cui avete bisogno per far volare di nuovo i vostri aerei. Di conseguenza, ora ci sono più aerei ucraini operativi rispetto a solo una settimana fa. C'è anche un'enorme quantità di pezzi di ricambio per gli aerei che stanno facendo la differenza». Così Victoria Nuland, sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, risponde a chi le chiede se sia possibile che si arrivi all'uso di armi nucleari in un'intervista a European Pravda rilanciata da Ukrainska Pravda

Ore 13.01 - «Nessuno può escluderlo. Dato che Vladimir Putin ha già ordinato crimini di guerra terribili e brutali, tutto potrebbe accadere. Potrebbero essere usati diversi tipi di armi catastrofiche». Così Victoria Nuland, sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, risponde a chi le chiede se sia possibile che si arrivi all'uso di armi nucleari in un'intervista a European Pravda rilanciata da Ukrainska Pravda. Nuland sottolinea come gli Usa in modo molto determinato stiano cercando di rendere «consapevole» il Cremlino« che una simile ipotesi »sarebbe catastrofica non solo per l'Ucraina e il mondo« ma anche per »Putin e la Russia«. Putin »sarà ritenuto responsabile per i crimini di guerra già commessi, ma l'uso di armi catastrofiche« farebbe scattare »un livello completamente nuovo e l'Ucraina non sarà lasciata sola. Il costo imposto a Putin e alla Russia di Putin sarebbe astronomico in questo contesto«, aggiunge.

Ore 12.50 - «Le tragedie che viviamo in questo momento, particolarmente la guerra in Ucraina così vicina a noi, ci richiamano l'urgenza di una civiltà dell'amore. Nello sguardo dei nostri fratelli e sorelle vittime degli orrori della guerra, leggiamo il bisogno profondo e pressante di una vita improntata alla dignità, alla pace e all'amore». Lo ha detto papa Francesco nell'udienza in Sala Clementina si partecipanti al simposio «Sulle orme del Cardinale Suenens. Lo Spirito Santo, Maria e la Chiesa», promosso dall'Associazione Fiat.

Ore 12.29 - Gli Stati Uniti stanno pianificando provocazioni per accusare l'esercito russo di usare armi di distruzione di massa (Adm) in Ucraina: lo ha detto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la Tass. «Il Ministero della Difesa della Russia ha informazioni sugli Stati Uniti che preparano provocazioni al fine di accusare le forze armate russe di usare armi nucleari chimiche, biologiche o tattiche. Questo piano è già stato ideato ed è una reazione ai successi della Russia nel condurre l'operazione militare speciale», dice il capo delle truppe di protezione radiologica, chimica e biologica della Russia, Igor Kirillov.

Ore 12.07 - «Le lacrime di Maria sono un segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l'Ucraina, ma tutti i popoli coinvolti nella guerra: perché la guerra distrugge non solo il popolo sconfitto, distrugge anche il vincitore, e chi guarda con occhi superficiali. La guerra distrugge tutti. Al suo Cuore immacolato abbiamo affidato la nostra supplica, e siamo certi che la Madre l'ha accolta e intercede per la pace, lei che è la Regina della Pace». Lo ha detto papa Francesco durante l'udienza nella Sala Nervi ai partecipanti al pellegrinaggio della Comunità pastorale «Madonna delle Lacrime» di Treviglio.

Ore 11.44 - L'esercito ucraino ha riconquistato tre località occupate dai russi nella zona di Kharkiv. Lo ha reso noto su Telegram Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv. «Abbiamo buone notizie dal fronte. Le nostre forze armate hanno effettuato con successo un contrattacco, lanciando ieri mattina operazioni offensive contro il nemico. Durante il giorno sono proseguiti feroci combattimenti» - ha affermato Sinegubov precisando che si tratta dei villaggi di Bezruky, di Slatino e Prudyanka.

Ore 11.43 - Il sistema aereo russo ha abbattuto un aereo SU-25 delle forze ucraine nella regione di Kharkov e ha distrutto tre elicotteri Mi-8 nella regione di Kharkiv. Lo riferiscono la Tass e anche la Bbc online sottolineando però di non essere in grado di verificare l'attendibilità delle informazioni.

Ore 11.39 - Mosca prepara «una nuova offensiva su larga scala nel Donetsk, puntando a identificare i punti di maggiore vulnerabilità dell'esercito ucraino e ridistribuendo tutte le truppe dalla Bielorussia all'Ucraina orientale»: lo evidenzia un rapporto dell'intelligence ucraina secondo quanto riporta Ukrinform.

Ore 11.36 - Le forze russe hanno conquistato decine di piccoli centri del Donbass, dove continuano intensi i combattimenti nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Lo afferma Kiev, contraddicendo quanto osservato dall'intelligence britannica, secondo cui nelle ultime 24 ore i russi non hanno compiuto passi avanti sostanziali in Ucraina. Olena Symonenko, consigliera dell'ufficio di presidenza ucraina, in commenti in tv ha detto che in 24 ore sono caduti in mano russa non meno di 42 piccoli centri solo nella regione di Donetsk.

Ore 11.30 - I russi continuano la «pulizia» nel centro di Mariupol. Ora stanno sgomberando le macerie del teatro, colpito il mese scorso e nei sotterranei del quale si nascondevano centinaia di civili. Lo ha riferito il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andrushenko, secondo quanto riporta la Bbc.

Ore 11.19 - Mosca prepara «una nuova offensiva su larga scala nel Donetsk, puntando a identificare i punti di maggiore vulnerabilità dell'esercito ucraino e ridistribuendo tutte le truppe dalla Bielorussia all'Ucraina orientale»: lo evidenzia un rapporto dell'intelligence ucraina secondo quanto riporta Ukrinform. «Tutti i gruppi tattici che sono stati finora ammassati in Bielorussia, vicino ai nostri confini settentrionali, sono ora ridistribuiti nell'Ucraina orientale», dice Vadym Skibitsky, rappresentante della direzione generale dell'Intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina durante il telethon nazionale.

Ore 10.45 Le minacce di Medvedev. «L'Europa non durerebbe una settimana senza il gas russo». Lo ha dichiarato su Telegram l'ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, secondo quanto riferisce il sito di opposizione bielorusso Nexta. «Apprezziamo la coerenza e l'integrità dei nostri partner europei», ha affermato Medvedev, riferendosi alla precisazione della Commissione Europea, secondo cui le aziende occidentali possono aprire un conto presso Gazprombank per pagare il gas utilizzando un nuovo schema ideato da Mosca senza entrare in conflitto con le sanzioni. «Tanto più che, secondo i recenti dati del Fmi, l'Europa non durerebbe più di sei mesi senza il nostro gas - ha aggiunto - Ma parlando seriamente, non durerebbe nemmeno una settimana».

Ore 10.28 prigionieri nell'acciaieria. Donne, bambine e bambini e ma anche neonati: un nuovo video che il reggimento Azov ha condiviso su youtube racconta la vita nei bunker delle acciaierie di Azovstal nelle ore dell'assedio di Mariupol. Dieci minuti di girato, dove si vedono i soldati scendere nei sotterranei con grandi buste e distribuire quelli che potrebbero essere dei dolci. Sono in molti a parlare, anche i più piccini. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, i militari vengono più volte ringraziati per il cibo e per il sostengo ma i bambini ammettono di voler vedere la luce del sole e abbracciare i parenti. Le madri si dicono ovviamente preoccupate e chiedono un «corridoio umanitario sicuro per lasciare la città», si legge ancora. Secondo quanto ricostruito dal sito di news ucraino il video è stato registrato il 21 aprile e mostra le difficilissime condizioni di vita di queste persone che da settimane vivono rinchiuse nei bunker: quello che si vede è un vero e proprio accampamento dove c'è chi fra i più piccoli mostra un gioco che è riuscito a portare con sé, chi si asciuga i capelli con un asciugamano, chi riesce a mostrare un sorriso.

Ore 9.58 Tre milioni di profughi in Polonia. Sono più di 2,9 milioni i rifugiati ucraini fuggiti in Polonia dall'inizio della guerra il 24 febbraio: lo afferma la guardia di frontiera polacca, secondo quanto riportato dalla Bbc online. Il numero di persone che attraversano il confine con il Paese è diminuito significativamente nelle ultime settimane e il numero di persone che entrano in Ucraina è aumentato: ieri sono stati quasi 24 mila coloro che hanno varcato il confine verso Kiev mentre quelle che hanno compiuto il percorso inverso sono stati 17.700, ha scritto l'agenzia su Twitter. In totale, sono 825.800 le persone che sono entrate in Ucraina dalla Polonia dall'inizio della guerra. Prima della guerra, il numero medio giornaliero di persone che attraversavano il confine dall' Ucraina alla Polonia era di 16.800. Alcuni dei rifugiati hanno già lasciato la Polonia - sottolinea la Bbc - ma secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), quasi sei rifugiati ucraini su 10 (2.867.241) si trovano in Polonia, che ne ospita di gran lunga il numero maggiore, anche se alcuni si recano poi in altri paesi europei.

Ore 9.10. Corridoio umanitario a Mariupol. «C'è una possibilità che oggi alle 12 si apra un corridoio umanitario» a Mariupol. Lo ha detto la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk, come riporta the Guardian.

Ore 8.59 - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso notturno, ha affermato che l'invasione dell'Ucraina «è solo l'inizio» e che Mosca ha «progetti di conquistare altri Paesi». «Tutti i Paesi che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte, devono combattere al nostro fianco, devono aiutarci perché noi siamo in prima linea. E dopo, a chi toccherà?», ha dichiarato Zelensky.

Ore 8.50 - Le truppe russe nel sud e nell'est dell'Ucraina non hanno compiuto alcun progresso, nessuna avanzata nelle ultime 24 ore, nonostante abbiano avviato la «fase due», concentrandosi sul Donbass e sul sud, secondo quanto hanno osservato i servizi d'intelligence britannici. «Malgrado l'intensificarsi dell'attività (militare), le forze russe non hanno fatto significativi passi avanti nelle ultime 24 ore a causa dei contrattacchi ucraini che ne ostacolano gli sforzi», si legge in un briefing della Defence Intelligence di Londra, citato da vari media fra cui la Bbc. Secondo gli 007 britannici, anche a Mariupol si continua a combattere.

Ore 8.40 - Le consultazioni con i Paesi potenzialmente garanti della sicurezza dell'Ucraina potrebbero essere chiuse entro una settimana. Lo ha detto il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, come riferisce Ukrinform. Secondo quanto riporta il sito di informazione Ukrainska Pravda, che a sua volta cita il media ucraino Suspilne, Podolyak avrebbe detto: «A livello di consiglieri politici, sono in corso consultazioni con i Paesi che hanno accettato di discutere le garanzie che possono assumere. Naturalmente, ci saranno diverse garanzie».

Ore 8.10 - Vittime dei bombardamenti. Almeno tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite nei bombardamenti russi di ieri sulla regione di Donetsk. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kirilenko, precisando sul suo canale Telegram che le vittime sono state registrate a Marianka, Zelene Pole e Novoselivka.

Ore 7.25 Zelensky: «Putin vuole attaccare anche altre nazioni». L'invasione dell'Ucraina è solo l'inizio, la Russia vuole conquistare altri Paesi. È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio diffuso nella notte, citando le dichiarazioni di un comandante di Mosca secondo cui le forze russe vorrebbero prendere il controllo del sud dell'Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione separatista della Moldova. «Bene, questo conferma quello che ho detto molte volte - ha scandito Zelensky - L'invasione russa dell'Ucraina è destinata a essere solo l'inizio, poi vogliono conquistare altri Paesi».

Ore 6.45 Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sarà a Kiev la prossima settimana per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto l'omologo russo Vladimir Putin. Lo hanno annunciato ufficialmente le Nazioni Unite in un comunicato. Guterres «avrà un incontro con il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba e sarà ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky il 28 aprile», si legge nella nota. L'incontro con Putin, invece, è in programma martedì a Mosca. Russia e l'Occidente proseguono un dialogo tra sordi sulla guerra in Ucraina. Parlare di tregua, ora, sembra più che mai un'utopia. Putin all'Europa: 'Siete irresponsabili'.

L'Ue verso il sesto pacchetto di sanzioni la prossima settimana. Le misure potrebbero contenere lo stop all'import del petrolio russo. Onu, documentata l'esecuzione sommaria di 50 civili a Bucha. Il premier Draghi prepara la visita a Kiev. Il segretario Guterres andrà martedì al Cremlino. Ancora nessuna soluzione per la situazione tragica di Mariupol, dove le autorità locali denunciano la presenza di fosse comuni con migliaia di corpi. E c'è allarme per la Transnistria. Intanto, l'ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, ritiene che i rapporti con il nostro Paese si siano fortemente degradati.

TELEFONATA-SCONTRO CON MICHEL - Novanta minuti di colloquio per certificare che l'Europa e la Russia, oggi più di ieri, sono ormai nemici. La telefonata tra il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e Vladimir Putin aumenta la consapevolezza, a Bruxelles e nelle cancellerie del Vecchio continente, che la fase due della guerra in Ucraina sarà lunga e, se possibile, ancora più cruenta e rischiosa. Le posizioni si stanno progressivamente allontanando e nel corso del colloquio Michel ha ribadito al capo del Cremlino come l'Unione sia pronta a dare ogni sostegno possibile all'Ucraina. Scatenando l'ira dell'interlocutore: «Sulla necessità di una soluzione militare del conflitto, l'Europa è irresponsabile», è stato l'attacco di Putin.

MOSCA VUOLE TUTTA LA COSTA - «Il pieno controllo» del Donbass e di tutta l'Ucraina meridionale fino a Odessa, prendendo non solo il corridoio di collegamento terrestre con la Crimea ma anche quello che porta alla Transnistria e bloccando così a Kiev l'accesso al mare. Lanciata la fase due della guerra, ufficialmente «cominciata due giorni fa» con l'assalto a suon di furiosi bombardamenti alle regioni di Lugansk e Donetsk, Mosca delinea ora i nuovi obiettivi militari. Che, secondo il comandante ad interim del distretto militare centrale Rustam Minnekayev, saranno ancora più ambiziosi. «Il controllo sull'Ucraina meridionale è un'altra via d'accesso alla Transnistria, dove pure si evidenziano episodi di discriminazione contro i residenti russofoni», ha detto l'alto ufficiale russo. Piani che hanno subito allarmato la Moldavia, spingendola a convocare l'ambasciatore di Mosca a Chisinau per denunciare le minacce di invasione della regione separatista filorussa, la cui frontiera dista solo poche decine di chilometri da Odessa.

Ore 02:15 - Guterres incontrerà Zelensky giovedì prossimo

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky in Ucraina la prossima settimana dopo una sosta a Mosca per conferire con il presidente Vladimir Putin sulla guerra. Guterres vedrà Zelensky e il ministro degli Esteri ucraino giovedì, due giorni dopo la visita a Mosca, hanno affermato le Nazioni Unite in una nota.

Ore 1.19 Nel suo discorso del 58/o giorno di guerra il presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto riferimento al Venerdì Santo che precede la Pasqua ortodossa. «Si conclude il Venerdì Santo, uno dei giorni più tristi dell'anno per i cristiani. Il giorno in cui la morte sembra aver vinto. Ma - ha detto - speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinchè la morte perda». «Quest'anno, mentre imperversa una guerra su vasta scala, la guerra della Russia contro il nostro Stato, queste parole hanno per noi un significato speciale. La Russia ha portato la morte in Ucraina. Dopo otto anni di brutale guerra nel Donbass, la Russia voleva distruggere completamente il nostro Stato. Privare letteralmente gli ucraini del diritto alla vita. Ma non importa quanto feroci siano le battaglie - ha concluso - non c'è possibilità di morte nella vita. Tutti lo sanno. Ogni cristiano lo sa».

Ore 23:29 - Zelensky: finalmente ci arriva esattamente quanto richiesto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli alleati occidentali hanno finalmente iniziato a rifornire Kiev con le armi di cui ha davvero bisogno. «Siamo stati ascoltati finalmente» e l’Ucraina sta ricevendo «esattamente quello che abbiamo chiesto», ha detto Zelensky in un discorso video.

Ore 22:19 - Mosca, 1 morto e 27 dispersi tra l’equipaggio della Moskva

Il ministero della Difesa russo ha ammesso ufficialmente la morte di un membro dell’equipaggio dell’incrociatore russo Moskva, affondato nel Mar Nero, e ha parlato di 27 dispersi. Gli altri 396 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e portati in salvo, ha aggiunto il ministero, citato dalla Tass. Inizialmente, il ministero della Difesa russo aveva detto che l’intero equipaggio della Moskva, che secondo i media era di circa 500 persone, era stato portato in salvo. La Russia non ha riconosciuto che la nave è stata attaccata. Ha continuato a sostenere che a bordo è scoppiato un incendio dopo l’esplosione di munizioni.

Ore 20:33 - Kiev: scoperta un’altra fossa comune a Mariupol: «potrebbero esserci mille civili»

Un’altra fossa comune sarebbe stata scoperta a Mariupol, secondo un consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko. «Abbiamo ricevuto notizia di una fossa comune di residenti di Mariupol, scavata nel tentativo di nascondere le conseguenze dei crimini di guerra. Si trova nel distretto di Livoberezhnyi nei pressi del cimitero del borgo di Vynohradne. Ciò conferma ulteriormente che gli occupanti stanno operando seppellimento e cremazione di massa dei residenti di Mariupol morti in tutti i distretti della città» ha affermato su Telegram Andriushchenko secondo quanto riferisce Ukrinform.

Il consigliere ha inoltre pubblicato una immagine satellitare in cui è indicata l’area della fossa comune: «Le immagini satellitari scattate da Planet il 20 aprile mostrano una fossa comune lunga 45 metri e larga 25. Almeno 1.000 residenti di Mariupol uccisi dai fascisti russi possono essere sepolti qui».

#RussianInvaders have set up several mass graves in the village of Mangush, where the bodies of killed Mariupol residents are being taken, said Mariupol Mayor's Adviser Petro Andryushchenko.#StopRussianAggression #StopPutin pic.twitter.com/qTJtzpP4vx — Vigilant News (@VigilantinfoN) April 21, 2022

Un’altra immagine satellitare rilevata in precedenza mostrava l’area delle fosse di massa a Manush, fuori Mariupol, dove potrebbero essere sepolti fra i 3 mila e i 9 mila civili uccisi dalle truppe russe. Secondo il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, più di 20 mila civili sono morti in città dall’inizio dell’invasione, mentre sono circa 120 mila quelli rimasti, coi tentativi di evacuazione che procedono a rilento.

