Ucraina, la guerra è arrivata all’89esimo giorno, la situazione in diretta di oggi 23 maggio. Zelensky afferma: «L’Ucraina sta facendo di tutto per tornare alla pace». Mosca insiste: «Pronti a riprendere i negoziati con Kiev». Sul fronte , ora che Mariupol è stata presa e anche l'ultima resistenza delle acciaierie è caduta, i russi stanno deviando uomini e mezzi su altre aree del Donbass, la macro regione a Est, importante per l'industria e per le miniere, ma anche per l'agricoltura, per ampliare l'area di controllo. L'obiettivo appare chiaro: tenendo conto che già una parte del territorio è stato preso nel decennio scorso, con le due repubbliche di Donetsk e Lugansk, così come la Crimea a Sud, idealmente Putin punta a una occupazione che va dall'area sottostante a Kharkiv (a cui per ora ha rinunciato), scende fino al Mar d'Azov a Mariupol. E si collega alla penisola della Crimea, per unirsi a Ovest fino a Kherson. L'idea di avanzare a Occidente fino a Mykolaiv e Odessa, per collegarsi alla Transnistria (pezzo di Moldova controllato da un governo autoproclamato filo russo), è ancora sul tavolo.

Per ragioni economiche, tattiche e geopolitiche ora l'esercito russo sta aumentando l'intensità degli attacchi sul Donbass: quando verrà il giorno della ripresa dei negoziati, sarà importante per Mosca presentarsi in una posizione di forza. E allora bisogna tornare a Severodonetsk, poco più di 100mila abitanti, la città che già nel 2014 era provvisoriamente finita in mano alle forze filo russe per poi essere ripresa dagli ucraini. Un'analisi del Ministero della Difesa del Regno Unito ha dipinto questo quadro: «Severodonetsk è una delle priorità tattiche immediate della Russia e per questo le sue forze schierano carri armati Terminator nell'area. L'unica compagnia operativa russa di veicoli di supporto per carri armati BMP-T Terminator è stata probabilmente posizionata sull'asse Severodonetsk dell'offensiva del Donbas». I carri armati di ultima generazione Terminator disponibili però sono solo dieci, dicono i britannici, e dunque non sono sufficienti per un impatto risolutivo in quel segmento del Donbass. Resta un dato, secondo Sergey Gaidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk: «I bombardamenti continuano dalla mattina alla sera e anche per tutta la notte. Severodonetsk rischia di essere accerchiata».

Guerra, le notizie in diretta oggi 23 maggio

Ore 8.40 Altri cadaveri a Kharkiv. Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio di emergenza statale ucraino sotto le macerie nella città di Kharkiv (est) dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto il vice capo del servizio, Anatolii Torianyk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Finora, ha aggiunto Torianyk, 98 persone sono state tratte in salvo.

Ore 8.35 Per Mosca Ucraina come Afghanistan. Il bilancio delle vittime tra le truppe russe in Ucraina nei primi tre mesi dell'invasione del Paese è simile a quello registrato dall'allora Unione Sovietica durante i suoi nove anni di guerra in Afghanistan: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina nel rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa su Twitter. Londra non fa una stima dei soldati morti ma evidenza che «l'elevato tasso di vittime» è dovuto a una serie di fattori, tra cui una copertura aerea limitata, una mancanza di flessibilità e un approccio di comando che rafforza i fallimenti e induce a ripetere gli errori. E le perdite, sottolinea, continuano ad aumentare nell'offensiva del Donbass. Questo continuo amento dei morti tra le file dell'esercito, conclude l'intelligence, potrebbe portare ad una crescente insoddisfazione da parte della popolazione russa, oltre alla sua volontà di esprimerla in pubblico.

Ore 8.30 I bambini uccisi. Sono 232 i bambini uccisi e 431 quelli rimasti feriti dall'inizio della guerra in Ucraina contro la Russia. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. A causa dei bombardamenti, si legge in una nota, sono state danneggiate 1.837 istituzioni educative, 172 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 8.20 Biden: «Putin deve pagare». La Russia deve pagare «un prezo di lungo termine» per aver aggredito l' Ucraina con un'azione che ha lo scopo di «distruggere l'identità dell'Ucraina». Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando in conferenza stampa a Tokyo con il premier nipponico Fumio Kishida dopo il loro summit. «È il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza», ha aggiunto.

Ore 8.10 Le perdite russe. Sono almeno 29.200 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione tre mesi fa: lo rende noto l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che dopo 88 giorni di conflitto si registrano anche 204 caccia, 170 elicotteri e 476 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.293 carri armati russi, 604 pezzi di artiglieria, 3.166 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 110 missili da crociera, 201 lanciamissili, 13 navi, 2.206 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante, 93 unità di difesa antiaerea e 43 unità di equipaggiamenti speciali.

Ore 7.20 Accordo doganale fra Ucraina e Polonia. «È stata raggiunta una soluzione che sta rivoluzionando l'ordine al nostro confine». Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso video delle scorse ore durante il quale ha annunciato che «stiamo introducendo un controllo doganale congiunto con la Polonia», dopo la visita a Kiev del presidente polacco, Andrzej Duda. «Questo - ha detto, come riporta la presidenza ucraina - accelererà notevolmente le procedure alla frontiera. Eliminerà la maggior parte dei rischi di corruzione. Ma è anche l'inizio della nostra integrazione nello spazio doganale comune dell'Unione europea. È davvero un processo storico». Le relazioni tra Ucraina e Polonia sono «finalmente su basi assolutamente chiare e sincere», ha affermato, annunciando la «preparazione di una legge» simile a quella «passata in Polonia per i nostri cittadini», che offre agli ucraini in fuga dalla guerra le «stesse opportunità» dei polacchi. L'auspicio di Zelensky è che i polacchi «non debbano mai dover usare una legge del genere».

Ore 6.30 Aiuti dalla Nuova Zelanda. Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha dichiarato oggi che il suo Paese dispiegherà altri 30 membri delle sue forze di difesa nel Regno Unito per supportare l'addestramento dell'esercito ucraino. «I soldati rimarranno di stanza nel Regno Unito fino alla fine di luglio», ha detto la Ardern citata dalla Cnn. Addestreranno i militari ucraini su come usare la pistola leggera L-119, ha aggiunto la premier della Nuova Zelanda.

Ore 05.15 Esercito Kiev, fregata russa Makarov verso Mar Nero. La fregata russa Admiral Makarov ha lasciato Sebastopoli e si dirige verso le posizioni nel Mar Nero. Lo rende noto l’esercito ucraino, citato dal Kyiv Independent. Il comando operativo `Sud´ ritiene che tale spostamento aumenti la probabilità di attacchi missilistici contro l’Ucraina.

Olena Zelenska, la first lady d’acciaio: «Nemmeno la guerra mi toglierà mio marito»

Ore 02.25 Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa. Il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali a protezione dell’ambasciata Usa a Kiev. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby, al Washington Post confermando le anticipazioni del Wall Street Journal. «Stiamo esaminando le condizioni di sicurezza» della sede diplomatica in Ucraina «ma non è stata presa nessuna decisione», ha sottolineato Kirby.

Ore 2.18 L'invasione russa dell' Ucraina ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni, avverte l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Ore 00.28 Kiev ribadisce: «Nessuna concessione territoriale alla Russia». Il consigliere di Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista alla Reuters ripresa da Ukrinform ha ribadito che Kiev non è disposta a fare concessioni territoriali. «La guerra non si fermerà (dopo qualsiasi concessione). Sarà solo messa in pausa per un po’ di tempo. Dopo un po’, con rinnovata intensità, i russi costruiranno le loro armi, rafforzeranno la manodopera e lavoreranno sui loro errori, si modernizzeranno un po’, licenziando molti generali. E cominceranno una nuova offensiva, ancora più sanguinosa e su larga scala», ha detto. «Le forze russe devono lasciare il Paese e dopo sarà possibile la ripresa del processo di pace», ha sottolineato. Secondo Podolyak un cessate il fuoco immediato, invocato da alcuni paesi occidentali, che manterrebbe le forze russe nei territori occupati dopo il 24 febbraio, farebbe solo il gioco del Cremlino.

Ore 00.02 Zelensky a Johnson: obiettivo aumento export grano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in serata con il premier britannico Boris Johnson: lo ha detto lo stesso Zelensky in un video, secondo quanto riferisce l’agenzia ucraina Unian. Dopo averlo aggiornato «sulla situazione sul campo di battaglia», gli ha detto che «stiamo cercando modi per aumentare le nostre esportazioni, in particolare quelle di prodotti agricoli», ma anche che serve un aumento delle «importazioni di carburante in Ucraina». Nel suo video, il presidente ha ricordato che domani parteciperà alle discussioni del Forum di Davos: «È la piattaforma economica più influente del mondo, e l’Ucraina ha qualcosa da dire», ha detto. Zelensky ha ricordato che il suo calendario per la prossima settimana «prevede un gran numero di contatti a livello bilaterale con i rappresentanti di vari stati e organizzazioni internazionali. Il nostro Paese amplia le relazioni internazionali ogni settimana per cercare di porre fine alla guerra il prima possibile, cercando di ottenere tutte le possibili soluzioni utili per la nostra difesa».

Ore 23:52 - Zazo: «A Kiev vita quasi normale, ora serve soluzione diplomatica»

«Quando siamo rientrati a Kiev era molto triste, una città fantasma, adesso stiamo tornando a una vita quasi normale». Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo, ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa» su Rai3. «La gente sta lentamente ritornando a Kiev, il coprifuoco è stato spostato, la situazione è migliorata, stanno tornando le ambasciate, e il governo ucraino e anche gli abitanti di Kiev apprezzano molto questo ritorno». Zazo ha ricordato che l’Italia, insieme alla Francia, è stato l’ultimo paese del G7 a lasciare Kiev e «siamo tornati per primi». «Siamo Paesi che abbiamo appoggiato l’Ucraina sul piano politico, economico, finanziario, umanitario ma abbiamo anche sempre condiviso l’esigenza di cercare una soluzione diplomatica per arrivare alla pace, crediamo sia importante non interrompere completamente il dialogo con Mosca, una posizione espressa sia da Draghi che da Macron», ha sottolineato.

Ore 22:15 - Kiev, Russia lancia missili in regione di Zytomyr

La Russia lancia missili nella regione di Zhytomyr. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce la «Cnn», è l’Air Command Center dell’Ucraina. La regione di Zytomyr è stata attaccata «dalla direzione sud-est» da «missili da crociera navali» secondo l’Air Command Center dell’Ucraina su Facebook. Il centro ha aggiunto che «quattro missili da crociera russi sono stati distrutti dalle unità di difesa aerea del Centro». Tre missili sono stati distrutti da aerei e uno da un’unità missilistica antiaerea dell’aviazione ucraina, hanno aggiunto. La regione di Zhytomyr si trova a ovest di Kiev.

