Guerra in Ucraina diretta, scomparso terzo combattente Usa: è il veterano Grady Kurpasi. Spunta la prima foto dei 2 americani catturati

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 17 giugno, 114° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Mentre spunta la prima foto dei due americani catturati in Ucraina (lo scatto, trasmesso da Cnn, mostra i due con apparentemente le mani legate dietro al schiena) un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è spartito. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

Ucraina, la diretta

Ore 8.17 - È salito a 322 il numero dei bambini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina mentre i feriti sono oltre 581. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram, specificando che il bilancio fornito non è definitivo. «Alla data del 17 giugno 2022, oltre 900 bambini in Ucraina sono stati colpiti dall'aggressione armata russa. Secondo le ultime informazioni, un totale di 322 bambini è rimasto ucciso e oltre 581 sono rimasti feriti», afferma il rapporto. La maggior parte delle vittime è stata registrata nella regione di Donetsk (301), Kharkiv (170), Kiev (116), Chernihiv (68), Luhansk (54), Kherson (52), Mykolaiv (48), Zaporizhia (30), e Sumy (17).

Ore 7.38 - La Russia ha «già strategicamente perso» la sua guerra in Ucraina, subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato, e «non prenderà mai il controllo» del Paese. È quanto afferma Tony Radakin, capo di stato maggiore della Difesa del Regno Unito in un'intervista all'agenzia di stampa Press Association. «Il presidente Putin ha utilizzato il 25% della potenza del suo esercito per raccogliere piccole conquiste territoriali», sostiene l'ammiraglio. «Qualsiasi affermazione che questo sia un successo per la Russia non ha senso. La Russia sta perdendo», ha detto.

Ore 7.23 - Il Dipartimento di Stato americano sta lavorando per trovare conferme sulla veridicità della foto diffusa ieri su Telegram da un blogger russo, Timofey Vasilyev, a riprova dell'avvenuta cattura da parte delle forze russe a nord di Kharkiv la scorsa settimana di due combattenti americani. A dichiararlo alla Cnn è stata la madre di uno dei due, Bunny Druecke. Nell'immagine divulgata i due sono nel retro di un camion militare russo: si tratta di Alexander John-Robert Drueke, 39 anni, di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27 anni, di Hartselle, Alabama. La foto mostra i due uomini che guardano la telecamera, le mani dietro la schiena. «Hanno detto che c'è una fotografia che sta circolando sui media russi. E stanno lavorando a fondo per verificarlo», ha detto Bunny Drueke. «Siamo molto fiduciosi».

Ore 6.44 - La Cina ha lanciato ufficialmente la sua terza portaerei alla quale è stato dato il nome di Fujian, la provincia che è di fronte all'isola di Taiwan. Lo ha riferito il network statale Cctv, ricordando che la nuova unità della marina si aggiunge alla Liaoning (la prima realizzata su uno scafo comprato dall' Ucraina dopo la dissoluzione dell'Urss) e la Shandong, la prima sviluppata tutta in Cina. Il lancio della Fujian è avvenuto con un ritardo di settimane sulla tempistica originaria per l'ondata di Covid-19 che ha colpito Shanghai, portando al lockdown e al blocco delle attività, inclusi i cantieri navali dove è in costruzione.

Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina.

Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

Ore 02:01 - Prima foto dei 2 americani catturati, hanno mani legate

Spunta la prima foto dei due americani catturati in Ucraina. Lo scatto, trasmesso da Cnn, mostra i due con apparentemente le mani legate dietro al schiena.

Ore 01:26 - Zelensky a militari: «Verificare eventualità attacco da Bielorussia»

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare «la prontezza» alla difesa in quattro regioni dell’ovest dell’Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia. Lo ha spiegato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov. Lo riporta «Unian». «La questione della Bielorussia è stata discussa e sono stati valutati tutti i nostri corpi coinvolti, cosa sta succedendo lì, qual è lo stato dell’esercito bielorusso e quante truppe russe sono presenti», ha detto.

Ore 01:13 - Per Londra, Russia ha strategicamente perso la guerra

La Russia ha già «strategicamente perso» la sua guerra con l’Ucraina, subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato, ha affermato il capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito in un’intervista pubblicata venerdì. «Questo è un terribile errore della Russia. La Russia non prenderà mai il controllo dell’Ucraina», ha affermato Tony Radakin, l’ufficiale militare di grado più alto del Paese, aggiungendo che emergerebbe un «potere più ridotto». «La Russia ha già perso strategicamente. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di unirsi», ha detto all’agenzia di stampa britannica della Press Association. Radakin ha detto che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe ottenere «successi tattici» nelle settimane a venire, ma ha sacrificato un quarto della potenza dell’esercito del suo Paese per guadagni «piccoli» e sta finendo le truppe e i missili ad alta tecnologia. «La macchina russa si sta allontanando e guadagna un paio di — due, tre, cinque — chilometri ogni giorno», ha detto l’ammiraglio. «E la Russia ha delle vulnerabilità perché sta finendo le persone, sta finendo i missili ad alta tecnologia». Il presidente Putin ha utilizzato circa il 25 per cento del potere del suo esercito per guadagnare una piccola quantità di territorio e 50.000 persone morte o ferite. «La Russia sta fallendo». Radakin ha reso omaggio al «coraggioso» popolo ucraino e ha promesso che il Regno Unito avrebbe sostenuto Kiev «a lungo raggio» con più armi. «Abbiamo fornito armi anticarro, ci sono altri elementi che stiamo fornendo e che continueranno», ha detto.

