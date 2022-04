Ucraina diretta, Aiea: «A Chernobyl livello radioattività anormale». Cina: «Non vogliamo la terza guerra mondiale». Putin sente Erdogan. Guterres a Lavrov: «Tregua prima possibile»

La guerra in Ucraina è arrivata al 61esimo giorno. Ieri si è svolto il colloquio tra il segretario di Stato americano Blinken, quello alla Difesa Usa Austin, e il presidente ucraino Zelensky. «Mosca sta fallendo i suoi obiettivi», ha detto oggi Blinken; «Vogliamo una Russia indebolita al punto da non poter più fare altre guerre», le parole di Austin. Il ministro della Difesa di Putin, Lavrov non esclude «la terza guerra mondiale» ma dice che la Russia continua il suo percorso di trattative.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 14.29 - Il livello di radioattività della centrale nucleare di Chernobyl è «anormale». Lo sostiene il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'occupazione russa di Chernobyl è stata «molto, molto pericolosa», ha aggiunto il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, in occasione della visita all'area della centrale nel giorno dell'anniversario della tragedia avvenuta il 26 aprile 1986. «La situazione era assolutamente anormale e molto, molto pericolosa», ha aggiunto.

Ore 14.15 - «Noi siamo per una soluzione negoziata». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. «Zelensky si è rimangiato quello che aveva chiesto la settimana prima e questo ci rattrista: la parte ucraina non è interessata ai negoziati. Se (gli occidentali, ndr) continueranno a consegnare armi difficilmente i negoziati avranno buoni esiti. Noi siamo pronti a riprenderli se qualcuno presenterà idee interessanti», ha detto, precisando che in questa fase «è prematuro: vogliamo risposte all'ultima variazione del documento inviata 12 giorni fa ma che forse non è stata consegnata a Zelensky, che ha detto di non esserne a conoscenza».

Ore 14.00 - «È chiaro che ci sono due posizioni diverse: secondo la Federazione russa, quello che sta avvenendo è un'operazione militare speciale con un obiettivo non ancora annunciato. Per le Nazioni Unite, l'invasione russa dell'Ucraina è una violazione dell'integrità territoriale. Tuttavia sono fortemente convinto che prima si mette fine alla guerra meglio sarà per tutti». Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al termine dell'incontro col ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Ore 13.59 - L'Onu indaga attualmente su 300 «omicidi illegali» commessi in Ucraina e ritiene che il numero effettivo di vittime civili sarà più alto di «migliaia» di unità rispetto alle 5.000 documentate finora: lo ha detto alla Cnn il capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel Paese, Matilda Bogner.

Ore 13.47 - La città di Kiev ha avviato la demolizione della statua all'Arco dell'amicizia dei popoli costruita dai sovietici nel 1982 nel centro della capitale ucraina. «Questo posto non rappresenta più l'amicizia tra la Russia e l'Ucraina, la Russia ci sta attaccando. Qui sorgerà il monumento dedicato alla libertà dell'Ucraina», ha detto il sindaco Vitaly Klichko sul posto. La statua di bronzo simboleggia due operai, uno ucraino e uno russo che sorreggono la stella dell'Ordine sovietico dell'amicizia dei popolì. Il russo è già stato 'decapitatò.

Ore 13.20 - «Molto presto la Commissione Ue dovrebbe concordare un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia». Ad affermarlo è la Commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson nel corso di una conferenza stampa in Polonia con il ministro dell'Ambiente polacco Anna Moskwa rispondendo alle domande dei giornalisti. «Il pacchetto di sanzioni, come i precedenti, richiede l'approvazione degli Stati membri Ue», ha spiegato Simson.

Ore 13.08 - Il governo britannico di Boris Johnson considera «interamente legittimo» l'uso da parte ucraina di armi fornite dal Regno Unito per prendere di mira obiettivi all'interno del territorio della Russia. Lo ha precisato il viceministro della Difesa, James Heappey, in un'intervista a Bbc radio dopo aver evocato in precedenza più genericamente un utilizzo di armi occidentali per colpire «oltre le linee» russe. Il viceministro ha insistito a negare che sia comunque in gioco un coinvolgimento diretto della Nato contro Mosca; ma le sue parole rischiano d'alimentare il richiamo allo spettro di una guerra mondiale fatto da Serghei Lavrov.

Ore 13 - Le truppe russe stanno costringendo la popolazione maschile di Mariupol a partecipare alla rimozione delle macerie nella città e a scavare fosse comuni in cambio di cibo: lo ha reso noto il consigliere del sindaco, Petro Andryushchenko, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ore 12.05 - Il Cremlino «segue da vicino» la situazione nella Transnistria, i cui ultimi sviluppi destano «preoccupazione». Lo fa sapere il portavoce del Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. Non sono al momento in programma contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e la presidente della Moldavia Maia Sandu, precisa il Cremlino.

Ore 11.59 - Colloquio telefonico, stamattina, fra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan. Al centro della conversazione la situazione in Ucraina. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferisce Interfax.

Ore 11.55 - «Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile» per questo obiettivo. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrando il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Mosca. Guteress più tardi sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin.

Ore 11.52 - Il Consiglio di sicurezza della Transnistria riferisce di un nuovo attacco, contro un'unità militare vicino a Tiraspol. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando il servizio stampa del presidente dell'autoproclamato governo della Transnistria, secondo cui ci sono stati complessivamente tre attacchi sul territorio tra ieri e oggi. Le autorità dell'autoproclamato governo hanno quindi deciso di alzare le misure di sicurezza alzando l'allerta terrorismo al livello rosso e di cancellare la parata del 9 maggio.

Ore 11.45 - «Lavoriamo insieme ai nostri amici americani nella addestramento di truppe ucraine ai sistemi di artiglieria su suolo tedesco». E' quello che ha annunciato la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht, parlando a Ramstein, secondo quanto riporta la Dpa, che pubblica il manoscritto del discorso. «Sappiamo tutti che in questo conflitto l'artiglieria è un fattore essenziale», ha aggiunto. La ministra ha confermato che Berlino renderá possibile la consegna di panzer Gepard.

Ore 11.41 - Il presidente della Moldova, Maia Sandu, riunisce il Consiglio supremo di sicurezza dopo le esplosioni segnalate ieri e alle prime ore di oggi in Transnistria. Lo riporta la Bbc all'indomani dell'attacco al ministero della Sicurezza dello Stato e dopo le notizie di oggi di un'esplosione al centro di trasmissione della radio russa con due antenne che sarebbero state messe fuori uso.

Ore 10.38 - Le forze russe hanno eliminato la notte scorsa circa 500 «nazionalisti nemici», tra cui 60 militanti del gruppo nazionalista del Donbass. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor-Konashenkov, dopo l'ultimo briefing operativo rilanciato sui social media, citato dalla Tass.

🇷🇺 Russia struck over 90 military targets in Ukraine overnight, killing at least 500 Ukrainian soldiers and destroying dozens of armoured vehicles, artillery and other military equipment, the Russian defence ministry saidhttps://t.co/XlwmToCCo1 pic.twitter.com/m9VkFopgYZ — The Telegraph (@Telegraph) April 26, 2022

Ore 10.18 - «L'urgenza della situazione è nota a tutti. E noi possiamo fare di più». Lo ha detto il segretario della Difesa americano Lloyd Austin a Ramstein, in Germa in aprendo un vertice straordinario a sostegno dell'Ucraina, dove oggi su invito degli Usa si incontrano i ministri della difesa di 40 Paesi. Anche il ministro della Difesa ucraino partecipa. «Oggi siamo qui riunti, oltre 40 Paesi, per aiutare l'Ucraina a vincere la battaglia contro la Russia. L'Ucraina ha fatto un lavoro straordinario nel difendersi dalla aggressione russa e la battaglia di Kiev entrerà nei libri di storia. Ma ora la situazione sul campo è cambiata, con l'offensiva nel sud e nel Donbass e dobbiamo capire di cosa ha bisogno l'Ucraina per combattere», ha proseguito Austin. «C'è un senso di urgenza che tutti comprendiamo, faremo il possibile, compresa la mobilitazione della nostra base industriale».

Ore 10.15 - L'amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per fare fronte alla crisi alimentare globale provocata dalla guerra in Ucraina. Lo riferiscono fonti informate all'agenzia Bloomberg. La proposta avrebbe al Congresso il sostegno bipartisan di repubblicani e democratici. Nel weekend il senatore dem Chris Coons ha guidato una delegazione Usa a Roma per fare il punto con i vertici della Fao sulla situazione in Medio Oriente, Africa e altri Paesi in difficoltà in tutto il mondo.

Ore 10.06 - Ammonterebbero a 22.100 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 22.100 uomini, 918 carri armati, 2308 mezzi corazzati, 416 sistemi d'artiglieria, 149 lanciarazzi multipli, 69 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 184 aerei, 154 elicotteri, 1643 autoveicoli, 8 unità navali, 76 cisterne di carburante e 205 droni.

Ore 9.42 - La Cina non sta cercando la terza guerra mondiale e lancia un appello per un accordo di pace in Ucraina: lo ha reso noto il ministero degli Esteri. Lo riporta la Tass.

Ore 9.37 - Due missili da crociera lanciati dall'esercito russo hanno volato a bassa quota questa mattina sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nell'Ucraina sud-orientale. Lo riferisce il servizio stampa di Energoatom, l'operatore nucleare statale dell'Ucraina, citato da Ukrinform. «Il sorvolo di missili a bassa quota proprio sopra il sito della centrale, dove si trovano sette impianti nucleari, comporta rischi enormi. I missili possono colpire uno o più impianti nucleari, è una minaccia di catastrofe nucleare e radioattiva per tutto il mondo», ha detto il Ceo di Energoatom Petro Kotin.

Ore 9.05 - Il centro di trasmissione della radio russa è stato colpito ed è saltato in aria in Trasnistria. Lo riferisce l'Agenzia russa Tass.

Ore 8.37 - Il villaggio di Golovchino nella regione russa di Belgorod è stato nuovamente colpito da bombe arrivate dal territorio ucraino. Lo ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia russa Interfax. «Diversi edifici non residenziali e quattro case sono stati danneggiati. Non ci sono vittime civili», ha scritto Gladkov su Telegram. I villaggi di Nekhoteyevka e Zhuravlyovka nel distretto di Belgorodsky sono stati attaccati ieri dal territorio dell'Ucraina, due i civili rimasti feriti.

Ore 8.05 - Sono 217 i bambini morti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo riferisce la Procura generale su Telegram fornendo il bollettino quotidiano. «Secondo i dati ufficiali, 217 bambini sono stati uccisi e più di 391 feriti», spiega la Procura.

While shadowing paramedics in Kharkiv, Ukraine, CNN's @clarissaward and her team were forced to run for safety after getting caught in Russian shelling. Watch the video: https://t.co/VeVKdhCSR1 — CNN (@CNN) April 25, 2022

Ore 7.52 - L'esercito ucraino ha distrutto un deposito di munizioni e ucciso 70 soldati russi nella zona di Velyka Aleksandrovka, nella regione di Kherson (sud): lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Unian.

Ore 7.10 - La città di Kreminna (est) è in mano a Mosca e si registrano pesanti combattimenti a sud di Izium (est), mentre le forze russe cercano di avanzare verso le città di Sloviansk e Kramatorsk da nord e da est. Lo riporta oggi l'intelligence britannica nel sua aggiornamento sulla situazione in Ucraina pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. L'intelligence conferma così la cattura del 18 aprile scorso di Kreminna e sottolinea che l'esercito di Mosca probabilmente cercherà di accerchiare posizioni ucraine pesantemente fortificate nell'est del Paese. Da parte loro, le forze ucraine preparano la difesa di Zaporizhzhia in vista di un possibile attacco russo dal sud.

Ore 06.04 L'insediamento di Golovchino del distretto di Grayvoronsky nella regione russa di Belgorod è stato nuovamente bombardato dall' Ucraina, secondo Mosca. Diverse strutture disabitate e quattro case sono state danneggiate e non ci sono state vittime, ha detto stamattina il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Golovchino era già stato bombardato il 19 aprile, sempre secondo Mosca, con un bilancio di tre residenti feriti. Ieri altre segnalazioni di presunti bombardamenti ucraini sempre nel Belgorod: nei villaggi di Nekhoteyevka e Jouravliovka. La regione dell'estremo occidente russo confina a ovest e sud con l'Ucraina.

La Russia ha lanciato attacchi missilistici contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal «Kyiv Independent». L’amministrazione militare regionale riferisce che le truppe russe hanno utilizzato lanciarazzi Smerch per colpire edifici civili e strutture residenziali. Il bilancio delle vittime è al momento di un civile ferito.

L’Ucraina chiede all’amministrazione Biden di fornire almeno 2 miliardi di dollari al mese in aiuti economici di emergenza, sostenendo che la mancata consegna di tale somma potrebbe esacerbare la crisi umanitaria causata dall’invasione della Russia. Lo riporta il «Washington Post», ripreso dall’agenzia Ukrinform. Presentandosi a Washington per incontri con alti funzionari statunitensi, il ministro delle finanze ucraino Serhii Marchenko ha affermato che il suo Paese sta cercando un totale di almeno 5 miliardi di dollari al mese in assistenza internazionale — di cui circa 2 miliardi provenienti dagli Stati Uniti — per coprire i bisogni immediati per aprile, maggio e giugno. Oltre a questa somma, in futuro è prevista un’ulteriore richiesta a lungo termine per aiutare l’Ucraina a riprendersi da quello che si stima sia un danno molto maggiore causato dalla guerra. Secondo Marchenko infatti, a causa del conflitto il governo ucraino può attualmente aumentare le entrate fiscali solo per il 54% delle sue spese, una cifra che esclude i costi militari. Marchenko ha affermato che l’Ucraina sta cercando il sostegno economico per continuare a pagare le pensioni, gli stipendi per i funzionari dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione e altre esigenze umanitarie. Il Senato americano ha già approvato un disegno di legge che assegna 14 miliardi di dollari all’Ucraina. Il 21 aprile il segretario al Tesoro, Janet L. Yellen, ha detto che l’amministrazione Usa sta lavorando per inviare al Congresso un’ulteriore richiesta di aiuto per l’Ucraina.

Il Regno Unito ha annunciato la rimozione di tutti i dazi doganali per i prodotti ucraini e il divieto di esportazione di alcune tecnologie sensibili in Russia, al fine di aiutare Kiev a far fronte all’invasione russa. «I dazi su tutte le merci importate dall’Ucraina saranno ora ridotti a zero e tutte le quote saranno abolite», ha affermato il governo britannico in un comunicato. Tale misura risponde a una richiesta diretta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, viene specificato nella nota. La misura si riferisce in particolare a orzo, miele, pollame e pomodori in scatola esportati dall’Ucraina nel Regno Unito. «Continueremo a fare tutto ciò che è in suo potere per sostenere la lotta dell’Ucraina contro l’invasione brutale e non provocata di Putin e contribuire a garantire la sicurezza e la prosperità a lungo termine dell’Ucraina e del suo popolo», ha affermato nella dichiarazione il segretario britannico al Commercio internazionale Anne-Marie Trevelyan. Il Regno Unito ha inoltre vietato l’esportazione in Russia di alcuni prodotti e tecnologie che «potrebbero utilizzare per reprimere l’eroico popolo ucraino», in particolare apparecchiature per l’intercettazione e la sorveglianza delle comunicazioni. «Ciò chiuderà tutte le scappatoie esistenti per garantire che la Russia non acquisti questi prodotti dal Regno Unito», afferma la dichiarazione del governo britannico.

È entrato in vigore a Kiev il coprifuoco notturno dal lunedì al venerdì a causa delle «azioni provocatorie» della Russia, ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Pavliuk in un post su Telegram. Il coprifuoco durerà dalle 22 alle 5 ora locale. «Vi ricordiamo che durante il coprifuoco è vietato sostare per strada e in altri luoghi pubblici, spostarsi con i mezzi o a piedi», ha detto Pavliuk ricordando che coloro che sono coinvolti in lavori a infrastrutture critiche e che hanno un permesso speciale sono esenti dalla misura. «Durante la legge marziale è importante aderire ai requisiti e alle decisioni che vengono attuate sul campo. Tali misure aiutano a proteggere la popolazione dalle azioni provocatorie del nemico», ha aggiunto Pavliuk.

I rappresentanti di circa 40 Paesi si riuniranno oggi in Germania su invito degli Stati Uniti per rafforzare la difesa dell’Ucraina, che, secondo il segretario alla difesa americano Lloyd Austin, «può vincere» contro la Russia se le verranno forniti i mezzi. L’incontro alla base aerea statunitense di Ramstein, nella Germania occidentale, è programmato per «generare capacità aggiuntive per le forze ucraine», ha detto Austin, di ritorno da una visita a Kiev. «Possono vincere se hanno il giusto equipaggiamento, il giusto supporto», ha detto dopo il viaggio, durante il quale ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al segretario di Stato Antony Blinken. Gli Stati Uniti, che forniscono la maggior parte degli aiuti militari internazionali all’Ucraina, vogliono «dare loro il tipo di supporto, il tipo di artiglieria e munizioni che saranno efficaci in questa fase della lotta», ha detto il capo del Pentagono in una conferenza stampa in Polonia, non lontano dal confine ucraino. Kiev ha richiesto artiglieria pesante e blindati nel tentativo di respingere le forze russe nelle vaste pianure meridionali e orientali del paese, ma l’attrezzatura di fabbricazione russa che le forze ucraine sono state addestrate a usare sta diventando scarsa.

«La Russia perde l'ultima speranza di spaventare il mondo per il sostegno all'Ucraina. Da qui il discorso di un «reale» pericolo della Terza Guerra Mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina». Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. «Per questo il mondo deve raddoppiare il sostegno all'Ucraina in modo da prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale», aggiunge.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

«Non penso che Serghei Lavrov sia pronto per una conversazione seria». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista all'Associated Press, sottolineando di non ritenere che la «Russia sia pronta a trovare soluzioni al tavolo dei negoziati». Se tuttavia, ha aggiunto Kuleba, «vedrò che il loro atteggiamento cambierà supererò il mio disgusto e mi siederò al tavolo» con Lavrov. Prima il presidente russo Vladimir Putin accetterà di incontrare Volodymyr Zelensky, più sarà probabile che si avvicini la fine della guerra, ha detto ancora il ministro di Kiev. «Non do una garanzia al 100%, ma ho fiducia nel mio presidente. È preparato e sa come negoziare», ha sottolineato ancora ribadendo la posizione di Zelensky che continuare l'escalation a Mariupol rischia di mandare all'aria i negoziati con la Russia. «Quella sarà la linea rossa», ha detto.

«Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell'Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, ripreso dai media internazionali. «Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell'Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, ripreso dai media internazionali. «La Russia — ha continuato il leader ucraino — può spendere enormi risorse per sostenere la guerra. Per opporsi anche all'intero mondo libero. Ma le lezioni della storia sono ben note. Se hai intenzione di costruire un Reich millenario, perdi. Se hai intenzione di distruggere i vicini, perdi. Se vuoi ripristinare il vecchio impero, perdi». «Molte città e comunità — ha osservato Zelensky — sono ancora sotto il controllo temporaneo dell'esercito russo. Ma non ho dubbi che sia solo questione di tempo prima di liberare la nostra terra. In due mesi hanno usato più di 1.100 missili contro di noi. Innumerevoli bombe e artiglieria. Hanno torturato, derubato, giustiziato. Hanno minato la nostra terra. Città e villaggi pacifici furono trasformati in un inferno. Alcune città e comunità ucraine sono state rase al suolo. Ma non hanno ottenuto nulla. E non ci riusciranno». «Un mese fa — ha concluso il presidente ucraino — dovevamo ancora convincere diversi Paesi che scommettere sull'Ucraina significa vincere. E ora lo sanno tutti».

È probabile che il raccolto di grano ucraino diminuisca del 20% quest’anno rispetto al 2021 a causa della riduzione delle aree di semina a seguito dell’invasione russa, secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito. «L’Ucraina — scrive su Twitter il dicastero britannico — è il quarto produttore ed esportatore di beni agricoli al mondo. La riduzione dell’offerta di grano dall’Ucraina genererà pressioni inflazionistiche, aumentando il prezzo globale del grano. I prezzi elevati dei cereali potrebbero avere implicazioni significative per i mercati alimentari globali e minacciare la sicurezza alimentare globale, in particolare in alcuni dei Paesi meno sviluppati economicamente».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di premere con Vladimir Putin per l’evacuazione della città di Mariupol nella sua visita al Cremlino di oggi. Si stima che circa 100.000 persone siano intrappolate nella città mentre un contingente di combattenti ucraini resiste alle forze russe in un’acciaieria dove si stanno rifugiando anche centinaia di civili. «È un cosa che l’Onu è in grado di fare», ha detto il ministro di Kiev in un’intervista all’Associated Press esprimendo tuttavia la preoccupazione che Guterres possa «cadere nella trappola» di Mosca. Kuleba ha anche espresso apprezzamento per la visita a Kiev dei segretari di Stato e alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin, definendoli «due rappresentanti del Paese che ha fatto di più per l’Ucraina».

L’amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per fare fronte alla crisi alimentare globale provocata dalla guerra in Ucraina. Lo riferiscono fonti informate all’agenzia Bloomberg. La proposta avrebbe al Congresso il sostegno bipartisan di repubblicani e democratici. Nel weekend il senatore dem Chris Coons ha guidato una delegazione Usa a Roma per fare il punto con i vertici della Fao sulla situazione in Medio Oriente, Africa e altri Paesi in difficoltà in tutto il mondo.

Il primo ministro della Bulgaria, Kiril Petkov, ha annunciato su Facebook il lancio di una campagna di raccolta fondi per l’Ucraina e ha donato per primo un mese di stipendio, invitando i suoi concittadini a seguire il suo esempio. Lo riportano i media bulgari e ucraini. «L’invio di aiuti militari all’Ucraina richiede unità politica ma anche sociale. Ci sono molte opinioni estreme nella sfera pubblica sull’argomento. Penso che sia giunto il momento di trasformare questa energia pubblica in azione reale», ha scritto Petkov chiedendo di aiutare finanziariamente l’Ucraina «per l’acquisto di munizioni». «Chiedo a tutti i cittadini bulgari che vogliono davvero aiutare l’Ucraina di donare uno stipendio come me. È facile parlare, ma fare è difficile: è tempo che i post su Facebook diventino fondi per l’Ucraina», ha incalzato il premier in un messaggio sul social network. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha ringraziato pubblicamente Petkov. «Siamo grati al primo ministro per aver avviato una campagna pubblica per raccogliere fondi per l’Ucraina e aiutarci a rafforzare le nostre difese: questa mossa dimostra la vera solidarietà della Bulgaria con l’Ucraina», ha scritto Kuleba su Twitter. La Bulgaria — ricorda l’agenzia Ukrinform — ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, ha votato a favore delle sanzioni dell’Ue contro la Russia e ha accolto più di 90.000 rifugiati ucraini. Tuttavia non c’è consenso nella coalizione di governo a quattro partiti sull’opportunità di inviare armi e munizioni a Kiev.

La «Ukrainian Freedom Orchestra», un progetto congiunto del Met New York Opera e dell’Opera nazionale polacca, partirà per un tour europeo e americano a partire dal 28 luglio. L’orchestra è composta principalmente da musicisti ucraini rifugiati dopo la guerra nel loro Paese, così come da membri ucraini di orchestre europee e da musicisti di Kiev, Odessa, Lviv, Leopoli e Kharkov che hanno preso le armi ma le lasceranno momentaneamente per il progetto. Il tour durerà tre settimane, fino al 20 agosto — dopo dieci giorni di prove a Varsavia — e porterà gli artisti nel Regno Unito, in Francia, Germania e Olanda, prima di attraversare l’Atlantico per Washington e New York. Eseguiranno opere del compositore ucraino Valentin Silvestrov, così come Chopin, Brahms, Beethoven e Dvorak. Il denaro raccolto durante il tour sarà destinato alla sopravvivenza degli stessi artisti ucraini. In una dichiarazione congiunta, i direttori dei due teatri d’opera di New York e della Polonia hanno ricordato che «la musica può essere un’arma potente contro l’oppressione, e questo tour mira a difendere l’arte ucraina e i coraggiosi artisti che lottano per la libertà del loro Paese».

Quattro attacchi sono stati lanciati ieri sera contro la regione nordorientale ucraina di Sumy dal territorio della Russia. Lo riporta il Servizio della guardia di frontiera ucraina, citato dall’agenzia Ukrinform. In particolare, spiega la fonte, armi pesanti sono state sparate dal villaggio russo di Tiotkino in direzione di quello ucraino di Rivne nel distretto di Konotop. Sono state registrate un totale di 15 esplosioni. Si è sentito anche il fuoco di armi leggere nella zona di confine vicino allo stesso villaggio. Altre due esplosioni, a seguito dell’uso di armi pesanti, sono state registrate tra i villaggi di Buniakino e Nova Sloboda nello stesso distretto. In mattinata erano stati lanciati diversi attacchi missilistici sulla città di Ochakiv, nella regione di Mykolayiv.

Ore 00:36 - Ucraina, drone mostra villaggio Novotoshkivka raso al suolo

Non è rimasto molto di Novotoshkivka, un piccolo villaggio a sud-est di Severodonetsk nell’oblast di Lugansk, secondo il nuovo video di droni diffuso dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. La CNN ha geolocalizzato e confermato l’autenticità del video. I separatisti sostenuti dalla Russia affermano che gli ucraini l’hanno fatto esplodere quando si sono ritirati dalle loro posizioni nel villaggio. Serhiy Hayday, l’amministratore regionale di Lugansk, ha confermato che le forze ucraine si sono ritirate, ma ha affermato sulla sua pagina Facebook che sono stati i russi a decimare il villaggio attraverso ripetuti attacchi aerei. Intervistato dalla televisione ucraina, Hayday ha detto che i russi «continuano a radere tutto al suolo» e che «purtroppo, non ci sono quasi più case rimaste in piedi a Novotoshkivka. Le nostre truppe si sono ritirate un po’, ma non molto, perché non c’era più nulla a cui aggrapparsi, non c’era un posto dove tenere la difesa», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 14:43

