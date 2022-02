Ucraina-Russia, diretta. Usa: guerra sempre più probabile. Biden a Putin: «Se invaderete la pagherete cara». La Farnesina: gli italiani lascino il Paese

Dall'Ucraina arrivano venti di guerra sempre più forti. Mosca sostiene che gli Stati Uniti cerchino uno scontro. Per gli Usa un conflitto in Ucraina è sempre più probabile. Le diplomazie russe e americane, tuttavia, non hanno abbandonato la via del dialogo. Biden ha avuto un colloquio telefonico con Putin di un'ora e due minuti e ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l'Ucraina gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo «deciso» e imporranno «costi severi» a Mosca. Lo afferma la Casa Bianca, aggiungendo che gli Usa «restano impegnati alla diplomazia ma sono pronti, con gli alleati e i partner, anche ad altri scenari».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. <a href="https://t.co/HqK0b65kFm">pic.twitter.com/HqK0b65kFm</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1492557569897943044?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Nel primo pomeriggio c'era stato un lungo colloquio tra Macron e il presidente russo Putin: un'ora e 40 minuti di dialogo nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina, ha fatto sapere l'Eliseo. Un «dialogo sincero» non è compatibile «con un'escalation» della tensione: lo ha detto nel colloquio telefonico di oggi il presidente francese Emmanuel Macron a Vladimir Putin. «Lo scambio ha consentito di proseguire le discussioni fra i due capi di stato avviate a Mosca lunedì 7 febbraio», ha fatto sapere l'Eliseo. «I due presidenti hanno discusso delle strade per progredire nell'applicazione degli accordi di Minsk, e hanno proseguito la discussione sulle condizioni della sicurezza e della stabilità in Europa. Hanno entrambi espresso la volontà di proseguire il dialogo sui questi due punti». L'Eliseo conclude annunciando che Macron «si è fatto portavoce presso il suo interlocutore delle preoccupazioni dei suoi partner europei e dei suoi alleati» e ha detto a Putin che «un dialogo sincero non è compatibile con un'escalation».

Kiev si prepara al peggio

Il mondo dà l'allarme ma Kiev tenta di mantenere la calma: il traffico scorre regolarmente, si esce in strada, chi va al lavoro, chi fa una passeggiata in famiglia approfittando del clima che, attorno a un grado e con poca neve, da queste parti è considerato gradevole per la stagione. Ma sotto la coltre di apparente normalità, comincia a covare la paura e ci si prepara comunque al peggio: nelle scuole sono state ordinate prove di evacuazione nei rifugi, mentre c'è chi tiene già pronta in casa una valigia con i documenti e gli effetti personali più importanti per essere in grado fuggire in fretta, se la situazione dovesse precipitare da un momento all'altro e la Russia di Vladimir Putin dovesse decidere di attaccare. Il resto del mondo sembra quasi darlo per scontato, questione se non di ore di pochi giorni, e ogni Paese invita - Italia compresa - i propri cittadini a lasciare il Paese.

Il sentimento generale, o per lo meno quello ostentato, è che però l'allarme sia più mediatico che reale, e che faccia presa più in Occidente che tra gli stessi ucraini. «Noi siamo già in guerra dal 2014 - ripetono, quasi all'unisono -. E se Putin dovesse invaderci, siamo pronti». Diversi gli scenari presi in considerazione: un'invasione da est, oppure da nord attraverso il confine bielorusso più vicino a Kiev, o ancora un'azione dimostrativa a Odessa sul Mar Nero, fino agli attacchi cybernetici o ibridi. Tra questi si annoverano - riferiscono amministrazioni locali e politici - i falsi allarmi bomba che arrivano con regolarità, tramite email o telefonate, alle scuole o ai supermercati, paralizzando le attività e scatenando la paura tra la popolazione. «Riceviamo email simili una volta a settimana, ma è solo un'altra provocazione russa. Noi manteniamo la nostra tranquillità e cerchiamo di evitare il panico», commenta con l'ANSA Viktor Kliminsky, segretario del Consiglio comunale di Zhytomyr, città di 260 mila abitanti che nella guerra del 2014 ne ha persi 100, oggi ricordati uno a uno con le loro foto e i loro nomi su un muro in una via del centro. Anche a Zhytomyr, a 150 km da Kiev e altrettanti dalla Bielorussia - dove Mosca ha ammassato migliaia di truppe con il pretesto di esercitazioni congiunte -, il sabato pomeriggio appare a prima vista quello di sempre. Lungo il corso, si esibiscono gli artisti di strada, un violinista, persino due enormi pupazzi di orso bianco che attirano l'attenzione di tre soldati, senza armi, che si fermano a guardare la loro danza.

«Molti giovani si offrono per arruolarsi», racconta Kliminsky. Per le strade di Kiev campeggiano dei manifesti con i volti dei soldati, ragazzi e ragazze, con la scritta: «Gli eroi sono in mezzo a noi». In uno di questi c'è la foto di una giovane in mimetica ed elmetto, occhi azzurri e lunghe trecce scure: «Natascia Borisoviska, la Mela», è il suo nome di battaglia, «al fronte dal 2014». L'invito ad imbracciare le armi ed entrare nelle forze armate è evidente: «Mentre tu leggi questo testo, lei è nell'est per difendere la nostra pace e la nostra possibilità di vivere senza preoccupazioni», recita ancora il manifesto riferendosi al conflitto ancora in corso con i separatisti russi nel Donbass. Ruslan Lavlinsky è uno degli sfollati da Donetsk, dove era docente di filosofia. Più pessimista, o realista, oggi si aspetta che Putin possa «attaccare l'Ucraina» da un momento all'altro: «Mi ricordo quando è successo a Donetsk e ho dovuto lasciare la mia città a causa delle ostilità. Tutti cercano di vivere in pace, ma lo spettro della guerra incombe». Rifugiatosi a Kharkiv, al confine nordorientale del Paese, avverte: «Kharkiv non può non preoccuparsi. I russi si sono già presi il Donbass e la Crimea, perché non dovrebbe accadere di nuovo?».

18.50 Borrell: le missioni diplomatiche Ue non chiudono. «La missione diplomatica Ue e quelle degli Stati membri non stanno chiudendo. Restano a Kiev e continuano ad essere operative e a supportare le autorità ucraine. Stiamo calibrando lo staff diplomatico al nuovo contesto di sicurezza». Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell spiegando che l'Ue e i Paesi membri «stanno coordinando le loro azioni. Ribadiamo che ogni ulteriore aggressione militare all'Ucraina avrebbe risposte severe ed estese conseguenze».

18.17 Terminato il colloquio telefonico Biden-Putin. Il colloquio fra Joe Biden e il presidente russo Vlamidir Putin è terminato. La telefonata, la prima dal 30 dicembre, era iniziata alla 11.04 locali, ore 17.04 italiane.

17.40 Klm cancella tutti i voli diretti in Ucraina. La Klm, la compagnia di bandiera dell'Olanda, ha cancellato a partire da questa sera tutti i voli diretti in Ucraina. Lo ha annunciato, secondo quanto riportano i media locali, un portavoce della Klm. «La scelta di percorsi sicuri e ottimali è parte integrante della nostra pratica quotidiana», ha spiegato Marjan Rozemeijer.

17.39 Macron parlerà oggi con Biden, Scholz e Zelensky. Dopo la telefonata di un'ora e 40 minuti con Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron avrà colloqui oggi con Joe Biden, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky, leader di Stati Uniti, Germania e Ucraina. Lo hanno annunciato fonti dell'Eliseo.

17.17 In corso colloquio telefonico Biden-Putin. È in corso il colloquio telefonico fra Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. La telefonata è stata organizzata ieri. Mosca aveva inizialmente suggerito lunedì ma la Casa Bianca ha spinto per oggi e la Russia alla fine ha accettato.

16.58 Di Maio: «Evitare escalation, attendiamo segnali da Mosca». «Lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation circa la crisi ucraina». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che «ovviamente lavoriamo a mantenere aperto un canale di dialogo con Mosca. Lavoriamo tutti per una soluzione diplomatica e ci auguriamo che il prima possibile possano arrivare segnali tangibili in tal senso».

16.38 Mosca: «Sottomarino Usa intercettato in acque russe». Un sottomarino classe Virginia della Marina Usa è stato intercettato dalle forze di Mosca nelle acque territoriali russe nel Pacifico. Lo riporta la Tass che cita il ministero della Difesa di Mosca. Il sottomarino Usa classe Virginia, poi, ha respinto l'invito ad allontanarsi ed è stato successivamente costretto con «mezzi» non esplicitati a «lasciare le acque territoriali russe a tutta velocità». Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, spiegando che l'episodio è avvenuto stamani.

16.32 Trump: Putin incoraggiato da disastro Afghanistan. Il presidente Vladimir Putin è stato «incoraggiato» a invadere l'Ucraina dopo aver assistito all'«incompetenza» americana nel ritiro dall'Afghanistan. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox.

16.30 Falsi allarmi bomba nelle scuole e nei supermercati. Si moltiplicano a Kiev e in altre città dell'Ucraina falsi allarmi bomba che arrivano da telefonate o email in scuole o supermercati, paralizzando le normali attività e destando paura nella popolazione. «Riceviamo email simili una volta a settimana, ma capiamo che si tratta di una provocazione russa», ha spiegato all'ANSA il segretario del Consiglio comunale di Zhytomyr, Viktor Kliminski, in un incontro coi giornalisti in una scuola gestita dalla comunità salesiana nella città a 150 km a ovest di Kiev e altrettanti dal confine bielorusso, dove l'esercito russo si è ammassato per «esercitazioni» con quello di Minsk. «Cerchiamo di mantenere la tranquillità, vogliamo evitare il panico. Ma in molti si offrono per arruolarsi. In caso di guerra - ha aggiunto con tono deciso - noi siamo pronti».

16.11 Usa: conflitto in Ucraina è sempre più probabile. Lo afferma un funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani.

15.54 Usa ritirano i loro soldati in Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano la quasi totalità dei loro soldati rimanenti in Ucraina. Lo annuncia il Pentagono. Il Dipartimento delle difesa ha «ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall'Ucraina», twitta John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la «sicurezza del nostro personale» è la priorità. Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari - la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi - che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.

15.39. Lungo colloquio tra Macron e Putin. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico di un'ora e 40 minuti oggi con l'omologo russo Vladimir Putin nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina. Lo ha fatto sapere l'Eliseo.

15.09. Colloquio fra il capo del Pentagono e il ministro della Difesa russo. Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu. Lo rende noto il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che al centro del colloquio ci sono state le tensioni in Ucraina. La telefonata è stata confermata anche dalla Difesa di Mosca, secondo cui sono state discusse «questioni di sicurezza di reciproco interesse».

15.04 Olanda e Spagna invitano i cittadini a a lasciare il Paese. Anche Olanda e Spagna invitano i propri cittadini a lasciare l'Ucraina, di fronte al rischio di un'imminente invasione russa. «La situazione della sicurezza era già preoccupante ed è deteriorata negli ultimi giorni», ha detto il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, spiegando che la decisione è stata presa di concerto con i Paesi alleati. «A tutti gli spagnoli è consigliato di lasciare temporaneamente il Paese utilizzando le esistenti opzioni di viaggio», ha invece annunciato con un tweet il ministero degli Esteri di Madrid. Altre nazioni europee, oltre all'Italia, che hanno invitato i loro cittadini a asciare il Paese comprendono Germania e Regno Unito.

14.38 Di Maio: «Rientro del personale non essenziale da Kiev». Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, è stato deciso - d'intesa con le Ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.

14.33 Duemila italiani a Kiev. Sono circa duemila, secondo quanto si apprende, gli italiani presenti attualmente in Ucraina. La maggioranza è concentrata a Kiev.

14.14 La Farnesina: italiani lascino l'Ucraina. «In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili». Lo segnala l'Unità di Crisi della Farnesina. «Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l'Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione e su questo sito - si legge sul sito di Viaggiare Sicuri gestito dall'Unità di Crisi del ministero -. Se presenti nel Paese, come già raccomandato nelle ultime settimane, si invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la APP "Unità di Crisi". Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono sconsigliati. In caso di necessità, l'Ambasciata d'Italia a Kiev è operativa e raggiungibile al numero di emergenza: +38050 3102111».

14.09 Blinken: se la Russia invade, risposta unita. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avvertito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che se Mosca dovesse decidere per un'invasione dell'Ucraina, questo si tradurrebbe in una «risposta transatlantica risoluta, massiccia e unita».

14.05 Oggi telefonate Macron e Biden con Putin. Joe Biden ed Emmanuel Macron avranno oggi dei colloqui telefonici con Vladimir Putin, mentre sale la tensione per una possibile invasione russa dell'Ucraina. Il primo a parlare col presidente russo sarà il presidente francese, ad appena cinque giorni dal loro incontro a Mosca. Sarà poi la volta del presidente Usa, come annunciano i media statunitensi. Nel frattempo, il dipartimento di Stato ha ordinato l'evacuazione di tutto il personale diplomatico Usa non necessario dall'ambasciata di Kiev. Il segretario di Stato Antony Blinken, come annunciato, ha avuto invece un colloquio telefonico col ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, al quale ha reiterato la necessità di fare arretrare le forze russe che accerchiano l'Ucraina su tre fronti e di riprendere il dialogo diplomatico.

14.03 Blinken a Lavrov: la strada diplomatica resta aperta. La strada diplomatica «resta aperta» ma serva una «de-escalation». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov.

13.45 Madrid invita gli Spagnoli a lasciare l'Ucraina. Anche il governo di Madrid invita i connazionali a lasciare l' Ucraina. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del ministero degli Esteri. «Si consiglia agli spagnoli attualmente nel Paese di prendere seriamente in considerazione la possibilità di lasciare temporaneamente l' Ucraina attraverso i mezzi commerciali disponibili», si legge nel comunicato.

13.40 Lavrov a Blinken: ignorate le nostre richieste. Gli Stati Uniti e l'Ue hanno «ignorato» le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov al segretario di stato americano Antony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington che Mosca vuole invadere l' Ucraina sono delle «provocazioni» e un modo di fare «propaganda» anti-russa.

13.35 Intelligence Usa: Russia cerca pretesta per attacco. La Russia starebbe lavorando alla messa in scena di un attacco la cui responsabilità ricadrebbe sull' Ucraina come giustificazione per invadere il paese. È quanto emerge dalle nuove informazioni di intelligence raccolte dagli Stati Uniti e discusse giovedì sera nella Situation Room alla presenza del presidente americano Joe Biden. Lo riporta il Washington Post sottolineando che la ricerca di un pretesto per attaccare da parte di Mosca - una cosiddetta operazione false flag - è il motivo che ha spinto la Casa Bianca a chiedere agli americani in Ucraina di lasciare il paese in «24-48 ore». Secondo gli analisti, un'invasione russa dell' Ucraina potrebbe portare fino a 50.000 fra morti e feriti civili e tradursi nella caduta del governo di Kiev in pochi giorni.

🇷🇺🇺🇸📞 12 февраля состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова и @SecBlinken.



Министр подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.



🔗 https://t.co/0gUr2rD42k#РоссияСША pic.twitter.com/6HRC2md3PX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 12, 2022

13.02 L'Olanda ai connazionali: lasciate il Paese. Il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, ha invitato i connazionali i cittadini a lasciare l'Ucraina il prima possibile. Lo riporta Skynews.

12.35 Di Maio convoca riunione di coordinamento. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all'Unita di crisi della Farnesina alle 13.00 per gli sviluppi sulla situazione in Ucraina.

12.25 La Germania ai connazionali: lasciate il Paese. Anche la Germania ha invitato i suoi

connazionali a lasciare l'Ucraina. I cittadini tedeschi la cui presenza non è «imperativa devono a breve termine lasciare l'Ucraina, dove non si può escludere un conflitto militare», ha raccomandato il ministero degli Esteri tedesco. «Le tensioni tra Russia e Ucraina sono ulteriormente aumentate negli ultimi giorni a causa della presenza e dei massicci spostamenti di unità militari russe vicino ai confini ucraini», nota il ministero tedesco sul proprio sito web.

12.20 Gli Usa evacuano i diplomatici da Kiev. Gli Stati Uniti hanno ordinato a quasi tutto lo staff dell'ambasciata in Ucraina di lasciare subito il Paese. Da domani saranno sospesi tutti i servizi consolari a Kiev. Resterà soltanto un piccolo contingente diplomatico nella città di Leopoli per «gestire le emergenze». Lo fa sapere il Dipartimento di Stato Usa.

11.55 La Gran Bretagna ritira i soldati. Londra ritirerà tutti i suoi militari ancora presenti in Ucraina entro domenica, di fronte al timore di un'imminente invasione russa. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Difesa James Heappey interpellato da Bbc Radio. «Saranno tutti ritirati. Non ci saranno truppe britanniche in Ucraina se ci sarà un conflitto lì», ha detto Heappey, aggiugendo che il ritiro avverrà «nel corso del weekend». Il sottosegretario ha anche invitato tutti i cittadini britannici presenti in Ucraina a lasciare immediatamente il Paese, perché la Russia è nella posizione di poter sferrare un attacco «senza preavviso».

11.15 Mosca: gli Usa hanno bisogno di una guerra. «L'isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che ha parlato della possibilità di un attacco imminente della Russia all'Ucraina.

10.55 La Russia: dichiarazioni della Casa Bianca sono allarmistiche. «Le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan sono allarmistiche», ha detto al settimanale Newsweek l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov sottolineando che «non c'è nessuna prova che Mosca voglia attaccare durante o dopo le Olimpiadi». «Frasi del genere non esprimono altro che il desiderio dell'amministrazione Usa di portare al massimo la propaganda contro il nostro Paese», ha aggiunto il diplomatico. «Washington continua a parlare di attacco imminente, senza fornire dettaglia», ha detto Antonov.

10.45 - La Farnesina agli italiani: siate rintracciabili. Il ministero degli Esteri ha invitato i connazionali italiani a registrarsi presso l'ambasciata di Kiev per essere rintracciabili. Ma non ha chiesto - per ora - di lasciare il Paese.

10.40 Il Belgio invita i connazionali a lasciare l'Ucraina. Anche il Belgio invita i connazionali di lasciare l'Ucraina, «finché è ancora possibile», e sconsiglia «fortemente tutti i viaggi verso il territorio ucraino» nel mezzo di quella che definisce una «situazione estremamente imprevedibile». «È fortemente consigliato lasciare il Paese per i cittadini che attualmente si trovano in Ucraina e la cui presenza non è assolutamente necessaria», si legge nelle raccomandazioni sul sito web del ministero degli Esteri, in cui si precisa che «se la situazione si aggraverà non potrà essere garantita un'evacuazione dall'Ucraina». Il Belgio avverte inoltre che «in caso di peggioramento repentino della situazione i mezzi di comunicazione», il «traffico internet e telefonico potrebbero subire gravi interruzioni». E questo «potrebbe avere conseguenze gravi sul funzionamento degli aeroporti e ostacolare i viaggi aerei da e verso l'Ucraina».

10.30 La Russia riduce personale diplomatico a Kiev. La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. «Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina», si legge in un comunicato.

10.10 L'Ucraina ai cittadini: mantenete la calma. Il governo dell' Ucraina ha chiesto ai suoi cittadini di mantenere la calma e di evitare il panico. «Al momento è cruciale restare calmi, uniti all'interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico», si legge in una nota del ministero degli Esteri.

Crisi Ucraina, Stati Uniti: «Invasione Russia vicina». Farnesina, appello agli italiani: siate rintracciabili https://t.co/3LzJmU7uK7 — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) February 12, 2022

8.30 Blinken: segnali di escalation da parte di Mosca. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che ci sono segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca. «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia, come l'arrivo di nuove truppe al confine con l'Ucraina», ha detto parlando in conferenza stampa dalle Fiji.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 19:12

