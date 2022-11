Ucraina, anche un procione dello zoo di Kherson diventa bottino di guerra: «Ridatecelo per 10 soldati russi»

In guerra anche il rapimento di un procione può far notizia. Ed è quanto sta accadendo al piccolo animale che è stato rubato, come bottino di guerra, dai soldati russi allo zoo di Kherson durante la loro ritirata. Un vero e proprio caso che è diventato subito virale sui social network e che accende i riflettori su un conflitto sempre più disperato.

Leggi anche > G20 a Bali, finito il primo incontro tra Biden e Xi Jinping: «Lavoriamo per la pace in Ucraina, no alle armi nucleari». Taiwan, nessuno cede

Il video fa impazzire il web

Tra meme e ironia, sui social, spopola il video in cui si vede l'animale che viene prelevato in malo modo da un soldato russo. A supportare la denuncia di furto anche UAnimals, associazione animalista ucraina, che, dal primo giorno di invasione, denuncia pubblicamente anche i crimini perpetuati dagli occupanti nei confronti di animali domestici e non solo. Alla diffusione del video sul web è scattata una grande mobilitazione, a tal punto che il procione rubato è passato, a sua volta, da bottino di guerra a «un simbolo di resistenza e lotta».

Video of the theft of a raccoon from the Kherson Zoo



This is the owner of the zoo "Taigan" in Crimea Oleg Zubkov. On his YouTube channel he posted a video of the theft of a raccoon, a llama and a donkey from #Kherson. pic.twitter.com/iTjjAeLUkh — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

L'appello social

Un vero e proprio caso internazionale che ha portato il portavoce dell'amministrazione militare della regione di Odessa, Serhiy Bratchuk dal suo canale Instagram a lanciare un appello ai rapitori, proponendo uno scambio con 10 prigionieri russi.

Ma non è l'unico

Il procione, però, non sarebbe comunque l'unico animale sottratto dagli zoo dell'Ucraina da parte dei soldati russi. A ricordarlo è intervenuto Oleksandr Todorchuk, direttore del movimento animalista ucraino UAnimals, che, sulla sua pagina Facebook, ha denunciato: «Vale la pena specificare che il procione dello zoo di Kherson non è il solo animale rubato dai russi. In Crimea gli occupanti hanno preso gran parte degli animali dello zoo: lama, lupo, asini e scoiattoli».

E anche gli animali, dunque, diventano vittime di una guerra iniziata quasi un anno fa con l'invasione voluta da Vladimir Putin.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA