La guerra non ferma i matrimoni: nozze nei rifugi e foto in divisa davanti alle barricate

In divisa davanti alle barricate, stringendo tra le mani un bouquet e il certificato di nozze. Così sono stati immortalati i due soldati della guardia nazionale ucraina neo sposi che hanno scelto di unirsi in matrimonio senza fronzoli, ma con una semplice cerimonia in municipio a Rivne, nel nord-ovest dell'Ucraina. Il tempo necessario di dire sì e poi sono tornati a difendere il loro paese.

La guerra non ferma la voglia di futuro in Ucraina. La coppia di soldati si è sposata in un consiglio comunale circondato da barricate di sacchi di sabbia nell'oblast di Rivne. Lo rendono noto i social e i media ucraini, postando le foto dei due neosposi in divisa militare e lei con un mazzo di fiori in mano. Sui social girano anche le immagini di altri matrimoni celebrati in questi giorni di guerra, tra cui uno in un rifugio anti-aereo vicino a Odessa.

Вчора на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців. У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному.

Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну! pic.twitter.com/pDTqxW6W81 — НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 19:19

