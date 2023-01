Ucraina, il segretario Nato Stoltenberg: «Esaurite le scorte di armi, aumentare la produzione»

Esaurite le scorte di armi, aumentare la produzione per la guerra in Ucraina. A dirlo è il segretario della Nato Jens Stoltenberg, che sottolinea che «nel lungo periodo, la soluzione ora è aumentare la produzione di armamenti e i ministri della Difesa della Nato hanno preso la decisione di aumentare lo stock». «È vero, i Paesi della Nato e dell'Ue hanno esaurito le loro scorte per fornire aiuti all'Ucraina. Ed è stata la cosa giusta da fare, perché si tratta della nostra sicurezza. Ho sempre detto che tra rispettare le linee guida della Nato sulle scorte di armi o sostenere l'Ucraina è più importante scegliere l'Ucraina».

Le parole di Stoltenberg, segretario Nato

«La Russia ha subito grandi predite in Ucraina ma non dobbiamo sottostimarla, Mosca sta mobilitando nuove truppe e nonostante le sofferenze sta mostrando la volontà di continuare la guerra. Non c'è alcuna indicazione che Putin abbiamo cambiato i propri obiettivi sull'invasione dell' Ucraina. Dobbiamo essere preparati ad una lunga guerra e a proseguire il supporto all'Ucraina», ha aggiunto Stoltenberg in conferenza stampa.



«Il presidente Putin voleva dividerci ma ha fallito. Il regime a Mosca voleva un'Europa differente, e ciò avrebbe conseguenze sulla nostra sicurezza. quindi noi dobbiamo continuare sulla nostra alleanza transatlantica, sulla cooperazione Ue-Nato e rendere più forte il nostro supporto all'Ucraina», ha aggiunto Stoltenberg spiegando che la terza dichiarazione di cooperazione tra Ue e Alleanza porta la loro partnership «a un livello superiore».



«Approfondiremo la nostra eccellente cooperazione e la estenderemo a nuovi settori», ha detto invece la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Stoltenberg, von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel hanno firmato la terza dichiarazione sulla cooperazione tra Unione Europea e Nato. La firma della dichiarazione congiunta è avvenuta a Bruxelles, nel quartier generale dell'Alleanza Atlantica.

Ue: tank all'Ucraina? Dare ciò di cui ha bisogno

«Ho detto più volte che l'Ucraina va sostenuta con tutti gli armamenti di cui ha bisogno per difendere il proprio territorio e difendere il diritto internazionale», ha detto al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda sul possibile invio dei carri armati Leopard all'Ucraina. «Accolgo con favore l'accordo tra Usa, Germania e Francia nel provvedere all'invio di veicoli militari avanzati. La prossima settimana il gruppo di Contatto si vedrà a Ramestein e valuteremo con Kiev di cosa ha bisogno», ha aggiunto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 12:44

