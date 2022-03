L'Ucraina piange il primo ballerino dell'Opera di Kiev: morto Artem Datsishin, aveva 43 anni

Artem Datsishin, primo ballerino dell'Opera di Kiev, non ha fatto in tempo a capire come muoversi in battaglia che i missili russi lo hanno colpito solo due giorni dopo l'avvio delle ostilità, ferendolo gravemente: tre settimane dopo, si è spento in ospedale. Lo stesso destino toccato poche ore fa all'attrice Oksana Shvets, 67 anni, nota in patria per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro.

La guerra non risparmia il talento e Artem Datsishin ne aveva tanto. A 43 anni era tra i più apprezzati ballerini sulla scena mondiale. Il suo romanticismo, la sua classe, la brillantezza espressiva restano immortalati nei ruoli del principe Sigfrido nel Lago dei cigni o del guerriero Solor in La Bayadère. Così come ne 'Lo schiaccianoci', 'La bella addormentata nel bosco', 'Giselle' e 'Romeo e Giulietta'.

Non ci sono grandi balletti che non abbia portato nelle tournee in giro per il mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, fino al Giappone. Nato a Kherson, sul Mar Nero, altra città martoriata dalle bombe, aveva vinto il premio Serge Lifar nel 1996 e il Rudolf Nureyev nel 1998. «Grande artista e uomo meraviglioso», lo ricorda il direttore dell'Opera Nazionale dell'Ucraina, Anatoly Solovyanenko. «Addio amico mio, non riesco a esprimere il dolore che sento», piange Artem Datsishin, sua collega di Kiev. Il cordoglio supera le barriere. «È un dolore insopportabile», scrive il grande coreografo russo Alexei Ratmansky, già direttore della compagnia di ballo del teatro Bolshoi.

La guerra ha terremotato il mondo della danza. Se la prima ballerina dell'Opera di Kiev Anastasia Gurskaya è riuscita a fuggire in tempo, il suo collega Oleksii Potiomkin ha scelto di scendere in battaglia, postando una foto in mimetica sui social. Anche la prima ballerina del Bolshoi Olga Smirnova, che ha condannato apertamente la guerra, ha deciso di lasciare il Paese nei giorni scorsi per entrare nel Balletto nazionale olandese.

Opposta la scelto di un altro talento della danza, Sergei Polunin, ucraino di nascita, ma russo per scelta e sostenitore di Putin tanto da tatuarsi il suo volto sul petto. Il suo spettacolo in programma il 9 e 10 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano è stato cancellato, ufficialmente per un infortunio, ma la scelta di dare forfait potrebbe essere legata a una motivazione politica.

