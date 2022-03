Ucraina, morto Pierre Zarzewski: il cameraman di Fox News vittima dell'attacco a Kiev

Non è passato nemmeno un giorno dal ferimento del giornalista Benjamin Hall, ancora in gravissime condizioni, che la guerra in Ucraina colpisce nuovamente l'emittente americana Fox News. A morire sotto i colpi dell’artiglieria russa il cameraman Pierre Zarzewski, che lavorava nelle zone di guerra proprio con il giornalista Hall.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, Zakrzewski potrebbe essere rimasto ferito quando il veicolo sul quale viaggiava insieme a Hall è stato colpito mentre arrivava ad Horenla, alle porte di Kiev. Hall ha riportato gravissime fratture alle gambe, Zakrzewski non ce l’ha fatta. È il secondo giornalista straniero caduto durante la guerra in Ucraina, dopo l'americano Brent Renaud.

In un post su Telegram il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha riferito che con il corrispondente della Fox Benjamin Hall ed il cameraman Pierre Zakrewski c'era anche la produttrice Alexandra Kuvshinova, di cui si ignorano ancora le condizioni. «A giudicare dalla natura delle ferite di Ben Hall, l'equipe di Fox News è stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria degli occupanti russi vicino al villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin», ha spiegato il consigliere Gerashchenko, aggiungendo che Hall «è in gravi condizioni ed ha subito numerosi interventi chirurgici».

