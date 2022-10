Ucraina, missili su Kiev: esplosione vicino all'ufficio del presidente Zelensky. «Almeno 8 morti e 24 feriti»

di Redazione web

Ucraina, pioggia di missili stamani sulla capitale Kiev e su altre città: sono almeno quattro le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro di Kiev e si registrano delle vittime. Lo riporta il Kyiv Independent in un tweet.

«A Kiev ci sono almeno 8 morti confermati e 24 feriti». Lo scrive su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, sottolineando che si tratta di «civili che stavano guidando o camminando nel centro della città». La circolazione dei treni su tutte le linee della metropolitana di Kiev è stata sospesa a seguito dei raid russi sulla capitale ucraina. Allo stesso tempo, le stazioni della metropolitana della città sono stati trasformati in rifugi a causa della possibilità di altri attacchi.

Esplosioni sono state registrate questa mattina in diverse città: a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est) e Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest) oltre che nella Capitale come riporta il Guardian.

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Vitaliy Kim, governatore di Mykolaiv (Sud), ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi.

Dopo l'attentato al ponte in Crimea, la reazione di Mosca: minacce e missili

Esplosione su ponte di Kerch tra Russia e Crimea. Mosca: «Almeno 3 morti, ucraini sono terroristi»

Missile caduto vicino all'ufficio di Zelensky

«Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky», lo scrive l'agenzia statale russa Ria Novosti.

Zelensky: «Vogliono spazzarci via»

«Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti». Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il messaggio è accompagnato da un video che mostra le conseguenze dell'attacco a Kiev: auto distrutte, incendi in strada.

