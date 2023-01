Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev. L'ira di Mosca dopo l'invio dei carri armati a Zelensky

Sale la tensione in Ucraina. Dopo l'annuncio dell'invio di carri armati europei e americani a Kiev per il conflitto in atto con la Russia, si è scatenata la rabbia di Mosca: mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, affermava che la fornitura di carri armati a Kiev è la prova del coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina, le forze russe hanno iniziato un attacco missilistico sulla capitale Kiev.

Missili russi su Kiev

Nella mattinata di oggi un allarme antiaereo è scattato in gran parte del Paese, inclusa appunto la capitale Kiev. Nella regione sono state udite esplosioni, provocate dall'abbattimento di missili russi da parte della contraerea ucraina: l'amministrazione militare ha confermato che sono attive le forze di difesa aerea e ha esortato la popolazione a non ignorare il pericolo. Esplosioni sono state udite anche a Vinnytsia, nell' Ucraina centro-occidentale, come riferisce l'emittente radio Suspilne. La Russia, ha fatto sapere il governo ucraino, avrebbe lanciato oggi «più di 30 missili».

Abbattuti 24 droni russi

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 24 droni kamikaze Shahed lanciati dalla Russia su tutto il territorio nazionale: lo ha reso noto su Facebook il Comando aeronautico delle forze armate di Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. «Nella notte del 26 gennaio, gli occupanti russi hanno ripreso gli attacchi contro l' Ucraina con droni kamikaze Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana», scrive l'Esercito precisando che i droni sono stati lanciati dalla costa orientale del Mar d'Azov. «Tutti e 24 sono stati distrutti da unità missilistiche antiaeree, aerei da combattimento, gruppi mobili dell'Aeronautica Militare in collaborazione con unità di difesa aerea di altri componenti delle Forze di Difesa dell'Ucraina», sottolinea il Comando. L'amministrazione militare di Kiev aveva riferito dell'abbattimento di circa 15 droni nello spazio aereo della capitale.

